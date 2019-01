Ciudadanos asegura que el acuerdo del PP con VOX no afecta “en nada” al pacto de Gobierno en Andalucía

Ciudadanos no parece en absoluto inquieto con el acuerdo entre PP y Vox. El partido de Albert Rivera, aliado de los liberales europeos y que tiene a candidatos como Manuel Valls que insisten en reclamar que no haya ningún acercamiento a la formación de extrema derecha, asegura que ninguno de los puntos acordados entre el PP y Vox afecta al pacto de Gobierno entre los populares y Ciudadanos. Ni siquiera la creación de una Consejería de Familia, que el partido de Santiago Abascal exhibió como un logro propio. Según José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ellos ya habían acordado previamente con el PP la creación de una Consejería de Sanidad, Infancia y Familia, por lo que ni siquiera ahí hay novedad alguna. "Este acuerdo no obliga al Gobierno de coalición ni por supuesto a los diputados de Ciudadanos", insiste Villegas.

Aún así, en este partido quieren distanciarse al máximo del acuerdo entre PP y Vox, que no ven como una buena idea antes de la votación de la investidura. Ciudadanos habría preferido que Vox votara el nombramiento de Juan Manuel Moreno a cambio de nada para firmar acuerdos parlamentarios entre el PP y el partido de Abascal más adelante, pero este exigió un acuerdo explícito con los populares y reclamaba una reunión con Ciudadanos, que de momento no ha logrado.

El partido de Rivera, que quiere mantener su espacio de centro y su perfil europeísta de acuerdos con partidos que rechazan radicalmente cualquier acuerdo con la extrema derecha, como En Marche, que lidera el presidente francés Emmanuel Macron. Por eso Rivera, que tuvo que contestar el martes a varias preguntas sobre esta vinculación con la extrema derecha en su primer acuerdo de Gobierno, rechaza radicalmente que se le asocie a Vox y apela a que Ciudadanos no se ha reunido con ellos y mucho menos se ha planteado que tengan consejeros o influencia real en el nuevo Ejecutivo andaluz.

Rivera insiste una y otra vez en que nada le vincula a la formación ultraderechista, aunque en Ciudadanos no ocultan su incomodidad con el acuerdo con el PP antes de la investidura. "Creo que hubiera sido mejor centrarse en el acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos y que luego cada grupo hubiera votado lo que considerase", admite Villegas. El sueño de Ciudadanos era forzar a Vox a votar la investidura a cambio de nada, por el vértigo de ser el responsable de que Susana Díaz siguiera al frente de la Junta de Andalucía, pero las cosas han sido muy diferentes y el acuerdo con el PP tiene mucho detalle. Por eso ahora Ciudadanos se concentra en convencer a sus votantes potenciales de que ellos no han tenido nada que ver en esta negociación y su único vínculo es con el PP.