Debate y votación de investidura de Moreno en el Parlamento de Andalucía, en directo

"Se está faltando a la verdad y engañando a la opinión pública", dice el próximo presidente andaluz sobre lo que considera mentiras sobre las políticas en materia de igualdad que planea su Gobierno. "Este partido no va a pedir a Vox que renuncie a nada", acompaña. "Siempre he respetado la opinión diferente, he intentado empatizar, este es el valor fundamental de esta democracia. Saber entender que la discrepancia existe en esta sociedad".