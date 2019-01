Casado reivindica el centro liberal tras pactar con Vox en Andalucía

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido en Valencia, apenas unos días después de pactar en Andalucía con la formación de ultraderecha Vox, que el PP es el partido del "cambio tranquilo" y el que ha demostrado ser "la fuerza moderada, del centro-derecha liberal, que puede pactar con su derecha y con su izquierda".

Casado, que ha acudido a la capital valenciana para arropar las candidaturas local y autonómica de su partido, ha recordado que los populares ya advirtieron que la fragmentación parlamentaria que existe en España no era buena para afrontar las reformas necesarias para el país. "Los partidos que han surgido, los que dijeron que iban a traer el progreso, la estabilidad, y la transparencia, luego no se ponen de acuerdo", ha denunciado.

El presidente del PP ha reivindicado al partido, "que ha dado las mejores páginas de la historia de la España democrática" y es en el que "hay que confiar cuando pintan bastos, cuando hay problemas". El político ha instado a recuperar esa base electoral de 10 millones de españoles para no depender "de bisagras, de oportunismos" y "no tener que estar todo el tiempo diciendo lo que somos porque todo el mundo sabe lo que somos".

El dirigente ha apelado también a aquellos que se fueron para decirles que no van a encontrar al PP fuera del PP. "Esta sigue siendo su casa, somos los de siempre, con los mismos principios y valores, pero defendiéndolos como nunca", ha dicho.

Casado ha descalificado además el proyecto de Presupuestos Generales recién aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez porque son "sectarios, ideológicos , la factura librada por la moción de censura" que descabalgó al Partido Popular del Ejecutivo español.

El dirigente ha insistido en que las cuentas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros son "irreales en los ingresos" y "dramáticamente reales en los gastos", que solo contentan "a independentistas, batasunos y a Podemos".

El líder popular ha acudido a la capital valenciana para arropar a la presidenta regional del partido y candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, y a la recién designada cabeza de lista por la ciudad de Valencia, María José Catalá, persona con dilatada experiencia en la política local y autonómica. En la primera fila estaban el expresidente de la Generalitat y senador Alberto Fabra, o el eurodiputado Esteban González Pons, uno de los nombres barajados por el partido para encabezar la lista municipal del PP.





Bonig ha dicho que "no hay que inventar nada, está todo creado, fue la España Constitucional la que nos devolvió a los valencianos el orgullo de ser valencianos. Aquí no tienen cabida las tesis separatistas catalanas que no forman parte del ADN de la Comunidad Valenciana".

María José Catalá, candidata del PP a la alcaldía de Valencia, ha asegurado que se presenta "por devoción hacia esta ciudad". "Es el mejor servicio que puedo hacer por mi partido, por mi tierra y por mi país", ha declarado tras reivindicar la figura de su predecesora Rita Barberá, alcaldesa de la capital valenciana por el PP durante 24 años, y garantizar a Casado que la capital "estará a tu lado para defender la unidad de España".

La cabeza de lista municipal ha arremetido contra el gobierno de izquierdas que dirige la ciudad -que forman Compromís, PSPV y Podem-, y ha pedido al catalanismo y al secesionismo que quite sus manos de la ciudad. "Necesitamos una ciudad más verde y más limpia, más luminosa e innovadora. El PP tiene que recuperar para los valencianos esa ciudad cómoda, porque Valencia se ha convertido en una ciudad colapsada.

La candidata del PP a la ciudad de Valencia ha asegurado a la entrada del acto que respeta "muchísimo" y "comprende" la decisión de la familia de la exalcaldesa Rita Barberá de emitir un comunicado -en el que critica el "uso electoralista" de su figura- pero ha asegurado que para ella era "importante" que sus primeras palabras como candidata fueran para "reconocer la buena herencia" que dejó la exregidora.

"A partir de ahí", ha añadido Catalá, "lo demás lo respeto, simplemente decir que esa era mi intención, reconocer la buena herencia porque creo que hay demasiados intereses en convertirla en una mala herencia y el PP está muy orgulloso de ella", ha dicho.