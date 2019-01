Casado se examina en Madrid

El PP será el único de los partidos madrileños que elija a sus dos candidatos por designación de su presidente, y sin pasar por primarias. Esa votación interna se celebra tanto en el caso del PSOE, como en el de Podemos, Ciudadanos y Vox.

Por ese procedimiento han sido seleccionados Ángel Gabilondo (PSOE) e Íñigo Errejón (Podemos) para las candidaturas autonómicas. Ignacio Aguado, el favorito para representar a Ciudadanos en la Asamblea, también se someterá a una votación interna, como su rival, Juan Carlos Bermejo.

A escala municipal, Manuela Carmena (Más Madrid) ha avanzado que organizará unas participadarias para validar su lista, sin especificar el método, que probablemente no afectaría a su condición de número uno. Begoña Villacís (Ciudadanos) y el candidato socialista pasarán por primarias.

No es ese el caso del PP, donde Casado sí fue elegido como presidente nacional en una votación en doble vuelta —primero los afiliados, y luego los compromisarios—. Es la otra excepción popular: las bases eligen indirectamente al líder, pero no al candidato.