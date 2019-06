Manuela Carmena apuesta por un gobierno de Madrid “sin la ultraderecha”

"Vamos a hacer posible un gobierno sin la ultraderecha en Madrid". Manuela Carmena ha agradecido este domingo en un tuit el apoyo de centenares de simpatizantes que este sábado se congregaron a las puertas del Palacio de Cibele para pedir su continuidad en el cargo. "Inmensas gracias a todas las personas que os reunisteis ayer en Cibeles. Por tanto cariño y apoyo. Un abrazo fuerte, os sentí cerca", ha dejado escrito la alcaldesa, que está en funciones las tras elecciones del pasado día 26.

Inmensas gracias a todas las personas que os reunisteis ayer en Cibeles. Por tanto cariño y apoyo. Un abrazo fuerte, os sentí cerca. Vamos a hacer posible un gobierno sin la ultraderecha en Madrid. https://t.co/oyIiqhMNBK — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) June 2, 2019

No es la primera muestra de que la primer edil no da por perdido el gobierno de la ciudad, a pesar de que Más Madrid, su formación, no sume con el PSOE para configurar un ayuntamiento de izquierdas. La alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid dijo el miércoles que intentará ser nombrada regidora el próximo 15 de junio en la constitución del Consistorio, aunque admitió que los pactos necesarios para ello no estaban desarrollados. El candidato socialista, Pepu Hernández, también ha hecho público su intención de aislar a la ultraderecha.

En las elecciones municipales el bloque de la derecha, configurado por PP, Cs y Vox, logró más de 830.000 votos, más de 100.000 de ventaja a los que obtuvieron PSOE y Más Madrid. La noche electoral Carmena dio a entender que dejaba la política ante la incapacidad de las dos formaciones progresistas con representación en el Ayuntamiento se sumar fuerzas para investirla alcaldesa en un nuevo mandato. "Estoy segura de que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista y abierta", dijo a sus seguidores, en un tono de despedida que ahora la posible aritmética electoral con Ciudadanos deja en suspenso.