Cultura

‘Documentalmente’, un nuevo boletín sobre las increíbles historias reales del género documental

El periodista Héctor Llanos Martínez será el encargado de escribir una ‘newsletter’ cada dos semanas recomendando lo mejor del formato en cine, televisión, teatro y ‘podcast’

Agnès Varda y el artista urbano JR, en uno de los últimos documentales de la directora.
El País
El País
Las historias reales e investigaciones que arroja el formato documental, un género que cada vez tiene más audiencia en cine, televisión, teatro y podcast, son infinitas. Siempre hay un documental para cada tema, por pequeño que sea. El periodista de EL PAÍS Héctor Llanos Martínez le sigue su pista en el periódico desde hace casi una década. Primero fue en forma de blog (Doc&Roll) y ahora con Documentalmente, una newsletter que llegará cada dos semanas al buzón de correo de quienes quieran apuntarse a recibirlo.

Además de ofrecer historias apasionantes, el género documental alimenta nuestra empatía y entrena nuestra mirada hacia aquellos que suelen ser ignorados. O nos invita a observar de otra forma una realidad que siempre ha estado ahí.

El género existe desde que el cine es cine. Como puedes ver en la imagen superior, ya en 1922 Robert J. Flaherty grabó a una familia inuit en el Ártico en Nanuk, el esquimal y asombró a la audiencia con una fascinante historia de supervivencia. Lo que en un rincón alejado del mundo era pura cotidianidad, para muchos otros resultaba la gran aventura cinematográfica de la época, sin sonido pero cargada de elementos dramáticos.

Luego llegaron enormes cineastas que ampliaron las fronteras del género, como Wim Wenders, Agnès Varda, Frederick Wiseman, Michael Moore, Errol Morris...

Si quieres recibir cada dos semanas Documentalmente en tu buzón, puedes apuntarte aquí.

