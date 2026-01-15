‘Cuatro piedras’, un nuevo boletín para saber más de arqueología

El periodista Vicente G. Olaya será el encargado de escribir una ‘newsletter’ semanal con historias, novedades y recomendaciones para conocer las civilizaciones que nos precedieron

La arqueología es la única disciplina que puede atrapar objetos en el pasado, transportarlos hasta la actualidad y explicarnos qué ocurrió y lo que volverá a suceder. Y es una de las pasiones del periodista de EL PAÍS Vicente G. Olaya y de los miles de lectores que siguen desde hace años sus informaciones sobre este tema.

Para contar historias que se quedan fuera de la información del día; reflexionar con un tono más personal sobre las civilizaciones que nos precedieron; contar las novedades en yacimientos, laboratorios o exposiciones; recomendar lecturas, series o películas para saber más del tema; y dar espacio a las aportaciones los lectores, nace Cuatro piedras, un boletín que llegará cada semana al buzón de correo de quienes quieran apuntarse a recibirlo.

El nombre de la newsletter es un guiño irónico ante el desprecio manifestado en ocasiones −incluso desde las administraciones públicas− para despachar lo que en realidad son valiosos hallazgos. Frente a ese descreimiento, Cuatro piedras pretende poner en valor los descubrimientos que nos acercan al pasado de la humanidad con un estilo cercano, riguroso y ameno. E invitar al lector a entrar en el túnel del tiempo por sus únicas puertas de acceso tangibles: los yacimientos arqueológicos,

Si quieres recibir semanalmente Cuatro piedras en tu buzón puedes apuntarte aquí.