Lo que se sabe de la denuncia de filtración de datos en las instituciones públicas de Chile

La publicación de antecedentes como la dirección y la ficha médica de algunos usuarios ha alertado sobre un supuesto ciberataque. El Gobierno ha descartado una falla de seguridad masiva, aunque ha admitido un caso de vulneración

El pasado fin de semana los chilenos observaron con inquietud la publicación de algunos antecedentes sensibles en internet. Nombres completos, direcciones y hasta datos de fichas médicas se publicaron en plataformas digitales. La filtración de los datos encendió las alarmas sobre un supuesto ciberataque masivo en las principales instituciones públicas del país sudamericano. El Gobierno ha descartado una vulneración total a sus sistemas informáticos, aunque ha admitido un caso de vulneración.

La circulación de estos datos personales es investigada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). Mientras se desarrollan las indagaciones, los usuarios han tomado medidas para resguardar sus datos personales como el cambio de la clave de la Clave Única, una contraseña unificada que es entregada por el Registro Civil, el organismo que certifica la identidad de los ciudadanos. Más allá de estos cambios, los especialistas recomiendan a las personas que vigilen de cerca los movimientos de todas sus cuentas digitales, para evitar cualquier intento de ingreso malicioso.

Qué pasó con los datos filtrados

Los antecedentes personales han circulado ha través de una plataforma en línea que funciona como buscador en donde el usuario solo necesita colocar el Rol Único Nacional (RUN) —que también es conocido como Rol Único Tributario (RUT)—, el número de identificación que se proporciona con la inscripción del nacimiento y que está marcado en el carnet de identidad (el DNI chileno), para mostrar todos los datos personales del portador de aquel identificador. El detalle de los antecedentes mostrados ha generado inquietud entre la ciudadanía, que teme que su información personal sea usada por delincuentes para cometer estafas.

Algunas instituciones que han sido apuntadas como las principales afectadas con el eventual ataque informático, como la Tesorería General de la República (TGR) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), han descartado cualquier vulneración en sus plataformas. La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda ha confirmado que la Clave Única funciona sin inconvenientes para la realización de trámites estatales por la vía digital.

La falla reportada por las autoridades

Aunque el Gobierno de derechas del presidente José Antonio Kast ha negado que exista un hackeo masivo institucional, ha reconocido una falla en una de sus reparticiones. Michelle Bordachar, la directora subrogante de la ANCI, ha aclarado que no existen reportes sobre un ataque reciente a la infraestructura digital del Estado, aunque ha detallado que la circulación de los datos sensibles estaría relacionada con una filtración pasada en una única institución, la que se mantendría activa. “No fue porque hubieran sacado o atacado la infraestructura o comprometido los servidores mediante un acceso no autorizado, sino que porque a una persona que trabajaba en esta institución le robaron su usuario y clave e ingresaron haciéndose pasar por él. Tan pronto alertamos a esta institución cerraron todos los accesos y entonces se dejó de filtrar información”, ha dicho Bordachar a T13.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha dicho que el Ejecutivo ha iniciado la recopilación de los antecedentes para determinar las responsabilidades en el caso, aunque ha precisado que la investigación está a cargo de la ANCI. “Es [un tema] delicado y, por lo tanto, necesitamos que se realicen las investigaciones respectivas por este departamento especializado en esta materia”, ha dicho Steinert.

Cómo se cambia la Clave Única

Desde la agencia de ciberseguridad pública han señalado que la renovación de la contraseña de Clave Única por parte de los usuarios debe ser constante, al menos cada uno o dos años. Los usuarios que realizaron un cambio reciente o que no sufrieron la filtración de sus datos pueden conservar la clave actual. Para cambiar la contraseña se debe ingresar al sitio web oficial de la Clave Única; ir a la opción Recupera; escribir el RUT junto al número de documento o de serie del carnet; elegir un método de verificación (correo electrónico o SMS desde el teléfono móvil); copiar el código enviado; ingresar el RUT junto al código; y crear una contraseña segura. La clave debe tener al menos ocho caracteres, donde se mezclen letras, números y símbolos, para tener un acceso más seguro.