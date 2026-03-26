Bicimad traspasa Madrid y se extiende por primera vez a otro municipio: Pozuelo tendrá su propia red con 400 bicicletas y 30 estaciones

Bicimad no solo se extiende por la capital. Ahora también lo hace fuera de sus fronteras. Pozuelo de Alarcón (87.770 habitantes) se convertirá en el primer municipio en contar con este servicio público de bicicletas eléctricas que, hasta el momento, funciona solo en Madrid. La red desembarcará en esta localidad vecina con 30 estaciones “en puntos estratégicos” y unas 400 bicicletas, según ha informado el Ayuntamiento de Pozuelo a EL PAÍS. El servicio entrará en funcionamiento “a lo largo del verano”, según las declaraciones de este martes del delgado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio madrileño, Borja Carabante y tendrá un presupuesto de 2,4 millones de euros.

Las estaciones, con unos 13 vehículos cada una, estarán distribuidas por gran parte del municipio y fomentarán “la intermodalidad con la capital”, es decir, que se podrán conectar con la red madrileña. “La ubicación de estas estaciones se ha realizado en función de estudios y también en algunos puntos muy concretos se han tenido en cuenta las opiniones de los vecinos para que no entorpecieran alguna plaza de aparcamiento o el acceso a establecimientos”, aseguran desde el consistorio a este diario.

Algunas de las paradas más importantes estarán ubicadas en zonas universitarias, atendiendo a que Pozuelo cuenta con campus de siete centros de estudios superiores (tres públicos y cuatro privados). También en la estación de Cercanías, cerca de centros comerciales, de polideportivos y de distintas áreas en la zona centro, en la Avenida de Europa, en la de Húmera o la de Prado de Somosaguas. La administración señala que ya se están llevando a cabo trabajos para acondicionar ciertos puntos donde estarán los estacionamientos.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero (PP), ha celebrado la llegada de Bicimad como la primera localidad además de Madrid en contar con este servicio “tan apreciado y demandado por los ciudadanos”. La noticia, subraya la regidora, “coincide además con la puesta en marcha de otros 40 kilómetros de vías ciclistas en nuestro término municipal”, que se sumarán a los 30 con los que ya cuenta el municipio. Las obras de estos nuevos carriles bici estarán terminadas para cuando se instalen las primeras estaciones de Bicimad.

La medida se aprobó en el pleno municipal madrileño el pasado martes, en el que se aseguró que el coste total lo asumirá el Ayuntamiento de Pozuelo. El convenio para la implantación de Bicimad en Pozuelo se formalizará en los próximos días, apuntan fuentes de ese ayuntamiento, y contará con un presupuesto de implantación de 2,4 millones de euros, a los que se sumarán otros 600.000 cada año para su mantenimiento.

La oposición madrileña celebró por un lado que se amplíe esta red de transporte sostenible, pero a la vez puso en duda que las administraciones involucradas cuenten con el personal y los recursos necesarios para que el servicio funcione sin afectar al de la capital. Ignacio Benito recordó, además, que esta idea surgió del PSOE en Pozuelo.

Por su parte, Esther Gómez, concejala de Más Madrid, manifestó que el sistema implantado en la capital no tiene la capacidad para extenderse a otro municipio “porque no hay piezas de repuesto suficiente y EMT Madrid no dispone de un mínimo de estocaje en sus instalaciones y tiene que esperar incluso meses a que lleguen los repuestos”. Según Gómez, el ayuntamiento pone al límite a los trabajadores que tienen que “canibalizar otras bicicletas para usar sus piezas” y arreglarlas en “ceros segundos”, lo cual “hace que salgan a la calle bicicletas que ponen en peligro la seguridad del usuario y que vuelven a taller apenas unos días después porque siguen averiadas”.

Carabante, sin embargo, contestó que el crecimiento de Bicimad es un logro del PP y no de Más Madrid que, con Manuela Carmena en el Gobierno, “solo inauguró dos estaciones frente a las 400 estaciones adicionales” de José Luis Martínez Almeida. Según los datos del consistorio, en la capital ya son más de 13 millones los usuarios de este servicio, que llegará a las 8.000 bicicletas con las últimas ampliaciones dentro del término municipal anunciadas el pasado lunes.