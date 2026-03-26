La Diputación de Valencia ofertó la plaza de la pareja de Pérez Llorca mes y medio después de la toma de posesión del ‘president’

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el día de su toma de posesión del cargo, en compañía de su pareja, Vanesa Soler, el 2 de diciembre, a la entrada de Les Corts Valencianes.

El puesto estaba vacante desde octubre de 2025, pero el organismo lo ofreció en comisión de servicio el pasado enero “por urgente necesidad” y ligó la premura a la reconstrucción de la dana de 2024

La Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, del Partido Popular, ofertó la plaza de secretaria de dirección retribuida con 52.070 euros brutos anuales que fue a parar a Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, poco más de mes y medio después de la toma de posesión del dirigente y cuando el barón popular ya estaba residiendo en Valencia, según ha podido comprobar EL PAÍS.

Pérez Llorca tomó posesión del cargo el pasado 2 de diciembre. Y el organismo provincial publicó el anunció de la plaza de secretaria de dirección en el área de municipios que consiguió Soler el 27 de enero, según el documento al que ha tenido acceso este diario. La vacante, sin embargo, estaba pendiente desde el pasado octubre, según confirma un portavoz de la Diputación de Valencia.

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La resolución del pasado 27 de enero que anuncia la plaza de la que se benefició Soler de una comisión de servicio —mecanismo que permite a un funcionario ocupar otra plaza pública— fue firmada por la vicepresidenta segunda de Carreteras y Contratación, la diputada provincial Remedios Mazzolari, del PP. El nombramiento fue formalizado por decreto el pasado 3 de marzo y entró en vigor al día siguiente.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que la Diputación de Valencia dispone de 40 plazas sin cubrir de la categoría C1 de administrativo, la de la pareja de Pérez Llorca. Y que la mayoría corresponden a puestos de trabajo retribuidos con las franjas salariales más bajas. Soler en la Diputación tiene un nivel denominado “C121C3”, por el que percibe 52.070 brutos euros anuales. O, lo que es lo mismo, una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extras de 3.614 y un complemento específico de 2.244. Se trata de un salario superior al que ingresaba en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante, 9.919 habitantes) como funcionaria de carrera, donde fue alcalde Pérez Llorca, y desde donde saltó a la Diputación de Valencia en comisión de servicios tras el nombramiento del popular como jefe del Consell el pasado diciembre.

Pese a que la plaza que obtuvo Soler estaba vacante desde el pasado octubre, se anunció el 27 de enero y se formalizó hace tres semanas, la Diputación justificó la premura en el fichaje - “por urgente necesidad”, recogía el decreto- por la reconstrucción de la dana, la catástrofe natural que dejó 230 muertos en octubre 2024. “La urgencia responde a una realidad operativa: el área (dirección en el área de municipios) carecía de una figura clave para su funcionamiento ordinario [...] Hablamos de áreas como la asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren coordinación constante y una estructura administrativa plenamente operativa. La cobertura del puesto no era opcional, sino necesaria para asegurar el correcto servicio público”, explica un portavoz de la Diputación de Valencia.

Pérez Llorca admitió ayer que, tras su designación como president, decidió trasladar su domicilio a Valencia por “razones de trabajo” y sostuvo que su pareja “había pasado una selección como administrativa” en la Diputación de Valencia, donde percibía “la retribución que le corresponde como a cualquier otro administrativo”. El dirigente defendió que la polémica surgida a raíz de la publicación de la noticia de este diario originó que se atacara a su mujer por ser su pareja. Y valoró que “le daba asco” el tsunami político generado porque destilaba “un machismo deleznable”.

Antes de desembarcar en la institución provincial, Soler trabajaba como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 y hasta su nombramiento como titular de la Generalitat, el pasado diciembre. La pareja del president tenía un puesto por oposición en esta localidad alicantina que estaba remunerado -según fuentes sindicales- con 25.652 euros brutos anuales.

A preguntas de este diario, la Diputación de Valencia defendió que el proceso de selección de Soler se desarrolló “con absoluta normalidad administrativa”. Precisó que habían optado al puesto “varios candidatos”, sin concretar cuántos, y añadió que la convocatoria se abrió a trabajadores públicos de otras administraciones.

El jefe del Consell y de la gestora autonómica del PP valenciano es un político muy cercano al presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó. Pérez Llorca llegó a apoyar la candidatura a la Generalitat de este último en el escenario de que Carlos Mazón hubiera convocado elecciones tras abandonar el cargo por la presión de la dana. El hoy president salió finalmente elegido por su condición de diputado autonómico, la única vía posible después de que el PP renunciara a la llamada a las urnas.