Valencia y Murcia defienden el Tajo-Segura porque “en España sobra agua” y Castilla-La Mancha les insta a cogerla del mar

Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (izquierda), y la Región de Murcia, Fernando López Miras, ambos del PP a su llegada este lunes al acto en defensa del Tajo-Segura organizado por el Sindicato Central de Regantes del trasvase.

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia han hecho este lunes una nueva defensa conjunta del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que “en España hoy sobra agua”. Así lo han recalcado el presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca y el murciano Fernando López Miras, ambos del PP, en un acto organizado por los regantes del trasvase en Pilar de la Horadada, población alicantina limítrofe entre ambas autonomías.

Según los datos que han dado, en España llueve anualmente unos 350.000 hectómetros cúbicos y de ellos por los ríos discurren unos 110.000 y se consumen unos 25.000 más (15.000 en agricultura, 5.000 para beber y entre 3.000 y 5.000 en la industria) por lo que “sobra agua” y “hay suficiente para todos”.

“Hay agua para todos”, ha subrayado Pérez Llorca, de forma compatible con la garantía de los entornos ecológicos del alto Tajo, mientras que para López Miras “sobra agua” porque cada año miles de hectómetros cúbicos acaban en el mar para luego tener que desalinizar una pequeña parte con un alto coste energético y medioambiental.

En el acto también ha defendido la continuidad del trasvase los presidentes del Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez Madrid. Los regantes han lamentado públicamente que el mantenimiento del trasvase refleje una supuesta división entre “regiones hermanas”, en referencia a la manchega con respecto a la valenciana, murciana y andaluza, y han señalado que el Estado es “quien ha fallado” en este asunto.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, ha criticado que los presidentes valenciano y murciano propongan “perpetuar” el trasvase Tajo-Segura, que “maltrata y empobrece a Castilla-La Mancha”, en lugar de apostar por la desalación. Ha lamentado que “en vez de apostar por la desalación y aprovechar el recurso ilimitado que tienen, que es el agua del Mediterráneo, quieran perpetuar un sistema que maltrata y empobrece a Castilla-La Mancha” y en concreto a Guadalajara.

Hace un año, López Miras avivó la guerra del agua al pedir al Congreso que los parámetros para calcular el caudal transferido para el trasvase Tajo-Segura vuelvan a los niveles de 2014, anteriores al cambio introducido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático en 2023. La modificación —que establece un “caudal ecológico” para el Tajo, es decir, el mínimo de agua que tiene circular por el río para que mantengan unos estándares medioambientales— ha sido avalada en varias sentencias por el Tribunal Supremo. La iniciativa no prosperó por un voto. Vox no la apoyó.

En el último informe gubernamental de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que data de marzo, indica: “Con la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondiente a la situación registrada el 1 de marzo de 2025, el sistema Entrepeñas-Buendía se encuentra en nivel 1″.

Este nivel refleja una buena situación de momento en los embalses de cabecera que nutren el trasvase. Literalmente el nivel 1 (de un total de cuatro) significa: “Existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía iguales o mayores que 1.300 hm3 o aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses iguales o mayores que 1.400 hm3″ y, por tanto, el volumen que se puede transferir es de 60 hm3 al mes, como se ha autorizado.

El Tajo nace en los Montes Universales, en la sierra de Albarracín (Teruel) y desemboca en Lisboa, tras recorrer 1.007kilómetros y atravesar cuatro comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura) y seis provincias (Teruel, Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo y Cáceres).