El ‘Grand Prix’ es el ‘Humor amarillo’ de los espectadores indonesios

(Este artículo es un envío de la newsletter de Verne, el boletín de EL PAÍS que explora internet para traerte las historias más fascinantes y divertidas. Puedes apuntarte aquí)

“Esta conversación me ha hecho sentir muy nostálgico”, dice Izon Child tras hablar del Grand Prix. “Recuerdo verlo, sobre todo el Peque Prix (la versión infantil). Mi prueba favorita era la del toro mecánico, que se agitaba un montón hasta que los niños se caían”. Lo cuenta a pesar de que Child, de 28 años y diseñador gráfico de profesión, jamás ha pisado España ni ha visto el programa online. Él es de Bungbulang, un pueblo de la isla de Java, en Indonesia. Aunque nos separan más de 11.000 kilómetros, a muchos españoles e indonesios de las generaciones milenial y Z nos une un recuerdo en común: el de sentarnos frente al televisor en nuestra infancia para disfrutar de Ramón García y su Grand Prix del Verano. Este año, el programa español regresa a la televisión indonesia, y con él, la nostalgia de muchos indonesios que lo disfrutaron también en sus pantallas hace casi 20 años.

En la década de los 2000, la televisión indonesia emitió tanto el Grand Prix como el Peque Prix, creando una cantera de jóvenes que conocen a Ramón García, los súper bolos o los troncos locos tan bien como los españoles. “Hemos preguntado entre el personal de la embajada [de Indonesia en Madrid] y varios de nosotros, especialmente quienes nacimos en los años noventa, recordamos muy bien nuestra experiencia viendo el Grand Prix y el Peque Prix”, cuenta a EL PAÍS por correo electrónico Nadia Luthfiani, del Departamento de Información, Educación, Social y Cultura de la Embajada de la República de Indonesia en Madrid. “Se emitían en el canal RCTI por la tarde, y era uno de los programas favoritos para ver después de la escuela”.

Luthfiani y el personal de la embajada coinciden con la mayoría de indonesios consultados por EL PAÍS a través de redes sociales sobre cuál era su prueba favorita: la vaquilla. “Lo que más nos gustaba era el toro que corría hacia los participantes”, cuenta. “También recordamos pruebas como la de lanzar una bola con los ojos vendados a personas haciendo de bolos, o la de subir para atrapar un cubo de agua”, recuerda. “No habíamos vuelto a ver el programa después de venir a España, pero tras recibir tu correo, ayer vimos algunos vídeos antiguos y también episodios nuevos en YouTube, lo que nos produjo mucha nostalgia. Nos reímos juntos y recordamos con cariño aquellos tiempos de nuestra adolescencia”.

Vuelven los recuerdos

El pasado marzo, el canal indonesio Moji TV anunció que el programa volvería a antena casi 20 años después de su última emisión en el país. Los administradores de la comunidad fan española del Grand Prix consiguieron el anuncio televisivo del regreso del concurso, que puedes ver a continuación:

El anuncio asegura que el regreso será “próximamente”, pero sin fecha exacta. EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto tanto con Moji TV como con su empresa matriz, Emtek Media, para saber cuándo será el lanzamiento y qué temporadas van a emitirse, pero por el momento no ha recibido respuesta. Por lo que puede verse en la publicidad, se trata de temporadas antiguas, anteriores a su regreso a RTVE en 2023. Según cuenta a EL PAÍS Luthfiani, el programa, al menos en sus anteriores emisiones, estaba “completamente doblado al indonesio, salvo algunas canciones que se mantenían en su versión original en español”.

Del anuncio del regreso del concurso se han hecho eco algunas páginas de Facebook indonesias especializadas en televisión, como Dikala Anda Menonton Television, con más de 180.000 seguidores. El post con la noticia tiene decenas de comentarios alegrándose de la vuelta del programa, apelando a la nostalgia y compartiendo recuerdos. Y no son los primeros, ni los únicos: la página sobre nostalgia Andai saja sekarang tahun 2000an (que puede traducirse como “Ojalá volvieran los 2000”) publicó hace cinco años el vídeo de la cabecera del programa. Fue recibido con mucho cariño por sus seguidores, como Ghina, indonesia de 28 años dedicada a la traducción que prefiere no revelar su apellido. “Recuerdo ver el programa cuando tenía entre seis y ocho años, mis pruebas favoritas eran la de coger peces en un cubo y los bolos humanos. Y en el Peque Prix, las preguntas”, cuenta.

Una edad de oro

Nadia Luthfiani considera que “el éxito de Grand Prix y Peque Prix en Indonesia se puede explicar por dos factores. Por un lado, en los años 2000 hubo una gran popularidad de las telenovelas (muchas de origen mexicano), lo que contribuyó a acercar el español como lengua extranjera. Por otro lado, también triunfaban los programas de competición y humor, como Takeshi’s Castle de Japón [en España, traducido como Humor amarillo y que tuvo también gran éxito] o Eat Bulaga de Filipinas. El Grand Prix combinaba ambos elementos, lo que probablemente explica su éxito”.

En 2008, la agencia EFE publicó un reportaje, del que se hicieron eco medios como El Mundo o Público, sobre el éxito por aquel entonces del Grand Prix en Indonesia. Según esta información, “durante 2005 y 2006 la cuota de pantalla de este concurso en la televisión indonesia rozó el 20%, aunque en los últimos dos años [en referencia a 2007 y 2008], estas cifras han caído hasta situarse en la actualidad por debajo del 10%”. Próximamente, Ramón García volverá a la televisión indonesia a intentar que, al igual que ha logrado en España, una nueva generación de indonesios conozca diferentes pueblos de España y disfrute con los bolos y los troncos locos.

Si te ha gustado esta historia, puedes apuntarte a la newsletter de Verne para recibir la próxima entrega en tu correo.