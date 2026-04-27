Sáenz de Santamaría y Arenas no se salen del guion en el juicio de Kitchen: “No tengo constancia de esa operación”

El juicio del caso Kitchen ha navegado este lunes a una velocidad inusual. La undécima sesión de la vista oral ha concluido en apenas hora y media, pese a las comparecencias de dos testigos de enorme peso político: Soraya Sáenz de Santamaría, quien fuera vicepresidenta del Gobierno durante el despliegue de la operación de espionaje contra el extesorero Luis Bárcenas; y Javier Arenas, antiguo secretario general del PP. Como ya preveían las acusaciones y las defensas, ninguno de ellos se ha salido del guion marcado la semana pasada por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. “No tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno”, ha recalcado quien fuera mano derecha del jefe del Ejecutivo desde 2011 a 2018.

Tanto Soraya Saénz de Santamaría como Javier Arenas han tratado de arrojar visos de normalidad sobre unos años de brutal agitación en el partido conservador: sobre todo, después de que EL PAÍS publicase en enero de 2013 los llamados papeles de Bárcenas y después de que Suiza informase de la fortuna oculta del extesorero. Según la exvicepresidenta, entonces, la reacción en La Moncloa fue “ninguna”. Ni se hizo un seguimiento especial del caso, ni se encargó a nadie averiguar nada. “Yo nunca tuve ningún enfoque o estrategia de ningún tipo sobre Gürtel”, ha resumido la testigo.

—¿Y disentía de la estrategia de Cospedal? —le ha preguntado la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular, en referencia a las reuniones que esta mantuvo con el comisario José Manuel Villarejo.

—Tampoco conozco la estrategia de la señora Cospedal, si la tenía.

Los noes de Sáenz de Santamaría se han sucedido. ¿Hizo alguna indagación sobre los papeles de Bárcenas debido a su condición de portavoz del Gobierno y para contestar a la prensa? “No”. ¿Recuerda una noticia de finales de 2015 sobre Kitchen, que decía que policías se habían apoderado de papeles de Bárcenas y que no los habían entregado al juez? “No la recuerdo”. ¿Recuerda si se impulsó alguna investigación en el Ministerio del Interior? “No tengo información al respecto, era ministra de Presidencia, no de Interior”. ¿Recuerda si la Presidencia del Gobierno se interesó por esta información? “Conmigo no, desde luego”. ¿El ministro Jorge Fernández Díaz o Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, le dijeron si hicieron algún contacto con periodistas al respecto? “No”. ¿Y sobre el uso de fondos reservados? “No eran de mi competencia”. ¿El CNI tuvo alguna participación en vigilancias o seguimientos o cualquier tipo de investigación al entorno de Luis Bárcenas? “No”, ha continuado.

Como ya hiciesen Rajoy y Cospedal, los exdirigentes del PP citados este lunes han negado que existiese una especial “inquietud” dentro del partido y del Gobierno por el material que podía guardar Bárcenas en aquella época. La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones ponen sobre la mesa, sin embargo, un escenario radicalmente distinto. El ministerio público sostiene que Kitchen se activó en el Ministerio del Interior —encabezado entonces por Jorge Fernández Díaz— cuando los populares se encontraban cercados por los avances del caso Gürtel; y tenía como objetivo robarle documentos “comprometedores” que aún pudiese ocultar para que, de esta forma, no llegasen a los investigadores y a la Audiencia Nacional. La trama buscaba, entre otras cosas, unas supuestas grabaciones del excontable donde hablaba con Mariano Rajoy y Javier Arenas de la caja b de la formación.

El expresidente del Gobierno, que subraya que nunca supo nada de la contabilidad paralela del partido, rechazó que esa grabación con él pudiese existir: “Es absolutamente falso”. En la misma línea se ha movido Arenas. Con una bandera de España a la espalda y conectado por videoconferencia, el ex secretario general ha reiterado que nunca supo nada de una caja b del PP hasta que se publicó en la prensa en 2013; y, por tanto, no puede haber un audio previo donde se le escuche comentar el tema con Bárcenas. ¿Y le consta que el PP intentase buscar, encontrar o verificar la existencia de esas grabaciones? “Bajo ningún concepto me consta”, ha dicho el actual senador por Andalucía.

Javier Arenas, ex secretario general del PP, durante su declaración como testigo en el juicio de Kitchen, este lunes. POLICÍA NACIONAL

Es más, Arenas ha afirmado que cortó de forma tajante con el extesorero cuando salieron a la luz sus tejemanejes. “Yo tenía con él una relación de amistad forjada desde lo profesional. Creo que la última conversación la tuvimos a finales de 2012. Y, a partir de ahí, hay dos hechos relevantes [que se conocen]: los papeles de Bárcenas y las cantidades que Bárcenas mantenía fuera de España. Esos dos hechos fueron relevantes para que la relación de amistad desapareciera”, ha sentenciado, antes de proseguir así: “En la reunión de 2012, él me traslada básicamente que todo lo que ha hecho es legal y que está muy enfadado con el comportamiento nada imparcial de fiscales y policías”.

Al ser preguntado sobre Kitchen, el actual senador ha respaldado igualmente a Fernández Díaz y a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y también acusado en este juicio (junto al exchófer de Bárcenas y siete antiguos altos mandos de la Policía): “A mi me parece que es un asunto muy confuso. Desconozco absolutamente la conducta de esas personas a las que usted se refiere, entre otras cosas porque ni siquiera les conozco a ellos. Yo no conozco en esta sala más que a los señores Fernández y Martínez; por cierto, grandes profesionales en la administración pública, al servicio de los españoles”.

“Mi mente ha querido olvidar”

El desfile de testigos se ha retomado este lunes con la declaración del cantante Guillermo Bárcenas, alias Willy, hijo del extesorero popular y de Rosalía Iglesias. “Los primeros 18 meses de mi padre en prisión fueron muy duros. Han pasado 13 años y mi mente ha querido olvidar esa época. Pero le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden. Desde el director hasta... El comportamiento hacia mi padre era muy hostil”, ha narrado nada más sentarse ante los magistrados.

Guillermo Bárcenas, este lunes, durante su declaración como testigo en el juicio.

Durante su comparecencia, que ha durado menos de media hora, el testigo ha recordado los movidos años tras el estallido del caso de Los papeles de Bárcenas. “A mí, me intentaron dejar bastante al margen de todo este tipo de cosas [...] Yo sabía un poco lo que me contaba mi padre: que había una documentación, que afectaba...”, ha resumido Guillermo Bárcenas, que ha ahondado en que su padre “pensaba que los teléfonos estaban pinchados” y que vivió una situación de “acoso y derribo” en la cárcel de Soto del Real (Madrid) “para que dejase de hablar”. También, según ha añadido, él mismo vio cómo, cuando iba en coche con su madre, motoristas con “una cámara en el casco” les hacían seguimientos.

La declaración ha profundizado en su relación con el conductor de la familia, Sergio Ríos, que fue captado como confidente por la trama. El hijo del extesorero ha insistido en que era “buena”, pero que observaron en él un “cambio”. Sobre todo, ha remachado, después de que fuese secuestrado junto a su madre en su casa por un hombre disfrazado de sacerdote. “Dejamos de confiar en él, a razón de lo del secuestro en casa. Nos olió todo bastante mal. Cuando estaba sujetando al [asaltante], [Sergio] apareció muy rápido [...] Nos dijo que su mujer estaba en la peluquería y que por eso estaba allí cerca”, ha indicado, antes de apostillar que también llegaron muchos policías a una velocidad de infarto: “Sí, nos sorprendió mucho. Igual, 15 policías de repente”. Durante su comparecencia en la fase de instrucción, Guillermo Bárcenas ya subrayó que cree que el conductor estaba implicado en ese episodio.

—¿Cómo se enteró su padre del secuestro? —le han preguntado.

—El primer impacto fue por televisión. Nos contó que estaba en la sala común [de la cárcel] y lo vio —ha apuntado.

El testimonio del hijo ha introducido una contradicción respecto a la versión ofrecida la pasada semana por el extesorero. Guillermo Bárcenas ha asegurado que, según le relató su padre, guardaba una grabación donde conversaba sobre la “contabilidad b” del PP con Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Yo no la oí. Pero me la cuenta antes de entrar en [Soto], en alguna charla”, ha profundizado. Al escucharlo, el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, ha visto inmediatamente el resquicio y le ha preguntado si ese audio recogía una cita a tres bandas: es decir, una reunión entre Bárcenas, Rajoy y Arenas. “Eso me comentó mi padre, que estaban presentes las dos personas”, ha afirmado el testigo. Sin embargo, el excontable popular aseguró al tribunal que él ocultaba tres audios: uno donde se le escuchaba a él mismo ofrecer detalles de la caja b; otro, donde charlaba a solas con Rajoy; y otro, a solas con Arenas.