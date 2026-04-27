La Princesa de Asturias estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III

La heredera de la Corona cursará un grado de cuatro años en la universidad pública de Getafe. Entre los profesores figuran un expresidente madrileño del PP y un fundador de Podemos

Ciencias Políticas en una universidad pública, la Carlos III de Getafe (Madrid). Ese es el grado universitario que cursará la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, según ha informado este lunes la Casa Real. Tras sopesar distintas alternativas, incluido un doble grado o el diseño de una carrera ad hoc, los Reyes y su primogénita han decidido que la heredera de la Corona curse un grado de cuatro años “en una de las universidades públicas de mayor prestigio de España”, según fuentes de La Zarzuela. El temario incluye temas políticos, jurídicos, económicos y sociológicos que le deben servir para ejercer en el futuro sus responsabilidades como jefa del Estado.

Tras acabar el próximo 15 de julio tres años de formación militar ―que la han llevado sucesivamente a la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire de San Javier―, quedaba la incógnita de saber cómo completaría Leonor de Borbón su formación a partir de septiembre, a menos de dos meses de que cumpla 21 años. Los Reyes habían mostrado su voluntad de que lo hiciera en España ―tras haber cursado el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, al igual que su hermana menor, la infanta Sofía― y que fuera en una universidad pública, como su padre Felipe VI, quien se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, convirtiéndose en el primer rey de España con título universitario. Hasta ahora no se conocía, sin embargo, que el centro elegido era la Universidad Carlos III y que la Princesa de Asturias cursaría un grado completo de cuatro años. El objetivo es que se integre en la comunidad universitaria y tenga un título homologable al de sus compañeros.

“Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid”, señala el breve comunicado de La Zarzuela. “El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales. La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares. Su Majestad el Rey ha informado al Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias”, concluye el comunicado.

Comunicado de la Casa del Rey

Leonor de Borbón ha sido ya admitida en la Carlos III a través de un procedimiento denominado Early Admission (admisión temprana, en inglés). Se reserva para los estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero, a quienes se exime de realizar la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), la antigua EBAU, que los alumnos que han estudiado en España deben superar en junio. Esta última prueba, explican las fuentes consultadas, se basa en el programa del bachillerato español, por lo que quienes lo han hecho fuera de España estarían en desventaja. En cambio, se les exige tener un buen expediente académico, ya que la valoración de la solicitud se basa en las calificaciones obtenidas. El cupo de estudiantes que acceden a través de este procedimiento es del 8% del total. Además de la Carlos III, otras universidades madrileñas como la Complutense y la Autónoma disponen del mismo sistema de acceso.

La tramitación del ingreso de Leonor de Borbón en la universidad se ha llevado con gran reserva para evitar filtraciones, hasta el punto de que fue el propio rector, Ángel Arias Hernández, quien llevó la solicitud en mano a la reunión del comité de admisión. Al contrario que la carrera militar de la Princesa de Asturias, que se diseñó conjuntamente entre la Casa Real y el Ministerio de Defensa, la formación universitaria ha sido una decisión de los Reyes y la propia Leonor, que ha tenido la última palabra. El Gobierno, según las mismas fuentes, ha sido informado antes de que se hiciera pública.

Está previsto que la Princesa de Asturias siga el mismo programa que sus compañeros, aunque podría recibir refuerzos en alguna asignatura, como el estudio de la Constitución, dada la trascendencia que tiene para su futura función. Los estudios universitarios los compaginará con su agenda institucional, aunque limitando su participación en actos públicos para que interfieran lo menos posible en su formación universitaria, como se ha hecho hasta ahora con la militar. El reto para la Casa Real es cómo propiciar su integración en la vida social y académica preservando su intimidad, lo que ya ha producido algún quebradero de cabeza durante su paso por los centros docentes militares, a pesar de que estos están sujetos al régimen de internado y disciplina castrense, lo que facilitaba el control.

Leonor de Borbón durante su segundo vuelo en solitario realizado durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio. CASA DE S.M. EL REY La princesa Leonor (en el centro) en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Casa Real (EFE) La Princesa de Asturias, durante su segundo vuelo en solitario realizado durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio. CASA DE S.M. EL REY La Princesa de Asturias, al mando de una sección de cadetes durante un acto de izado de Bandera en la Academia General del Aire y del Espacio. CASA DE S.M. EL REY La princesa Leonor posa con sus compañeros para una foto de familia en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Casa Real (EFE) La princesa Leonor, durante su segundo vuelo en solitario realizado durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio. Academia CASA DE S.M. EL REY

Una vez que concluya sus estudios en Ciencias Políticas, Leonor de Borbón tendrá un grado universitario, además de los despachos de teniente de los ejércitos de Tierra y el Aire y alférez de navío de la Armada, que recibirá en julio de 2027 cuando lo hagan las tres promociones de oficiales con las que ha coincidido en las respectivas academias militares. Posteriormente, podría seguir un máster, igual que su padre, que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown de Washington (EE UU).

Asignaturas y profesorado

La Universidad Carlos III, fundada en 1989 por el expresidente del Congreso Gregorio Peces-Barba, imparte el grado de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del campus de Getafe. El grado, del que se ofertan 30 plazas, está a cargo de la vicedecana Gema García Albacete. El plantel docente incluye algunos nombres conocidos, como el politólogo y analista político Pablo Simón, autor, entre otras obras, de El príncipe moderno. Democracia, política y poder, un ensayo que se inspira en el clásico de Nicolás Maquiavelo; el sociólogo y filósofo Ignacio Sánchez-Cuenca, articulista de EL PAÍS como el anterior; o la politóloga Silvia Claveria Alias, autora de El feminismo lo cambia todo: Un relato sobre la lucha contra el patriarcado (para curiosos), entre otros títulos. Algunos de los profesores han tenido un activo papel en la política española, como Ángel Garrido, consejero de la Comunidad de Madrid por el PP y presidente autonómico madrileño (mayo 2018-abril 2019); Jorge Lago, fundador de Podemos; o Pablo Gómez Perpinyá, senador (2021-23) y diputado de la Asamblea autonómica por Más Madrid hasta enero de este año.

El grado, con 240 créditos (de los que un 20% corresponden a optativas), incluye asignaturas como Competencias digitales, Teoría política, Derecho constitucional, Derecho administrativo, Política europea, Política española o Análisis electoral. Entre las optativas, Los derechos fundamentales y sus garantías; Cambio climático y transformación social; Inmigración, multiculturalidad y derechos humanos o Política y género. Antes de terminar la carrera, es necesario acreditar un nivel intermedio-alto de inglés, que ya posee la Princesa de Asturias.