‘Decomasters’, ‘Maestros de la costura’, ‘Top Chef’... la apuesta de TVE para llenar su parrilla de programas con famosos no funciona

Desde marzo de 2024, todos estos formatos de telerrealidad, salvo ‘Masterchef Celebrity’, han estado por debajo de la audiencia media mensual del periodo en el que se emitieron

Mientras que TVE ha dejado pasar cuatro meses para programar una serie en prime time, desde enero y hasta mediados de abril la corporación pública siempre ha tenido en emisión al menos un talent show de famosos compitiendo. Y La 1 ya anuncia otro de estos concursos: la segunda edición de Maestros de la costura Celebrity será el tercer programa de este tipo que la pública estrene en 2026. Además, está en el horno MasterChef Legends, segunda oportunidad para famosos que no ganaron. Este tipo de entretenimiento ha sido hasta ahora punto estratégico para la dirección con el objetivo de competir como iguales ante las privadas, pero ¿ha funcionado en audiencia? ¿Ha merecido la pena centrarse tanto en ver a famosos como Belén Esteban haciendo cosas?

Mirando las audiencias en bruto, la respuesta es negativa, sin analizar ni siquiera el debate sobre si la telerrealidad y esta clase de personalidades pertenecen al ámbito de la corporación pública. Desde marzo de 2024 (y el calamitoso estreno de Baila como puedas), todos estos programas, salvo Masterchef Celebrity, han estado por debajo de la audiencia media mensual del periodo en el que se emitieron. Bake off aterrizó con éxito en enero de 2024, sí, pero, desde entonces, ninguno ha logrado superar esa línea. Y no es que haya habido pocos espacios con famosos: cocinan pasteles (en la segunda entrega de Bake Off), tejen (Maestros de la costura), viajan (Hasta el fin del mundo), decoran (Decomasters) y vuelta a la repostería (el recién finiquitado Top Chef: Dulces y famosos). Mientras que es indudable que las cifras generales de audiencias de TVE crecen, estos formatos se estancan e incluso pierden público edición tras edición.

Masterchef Celebrity, que juega en otra liga, fue la que inició este tipo de programas en TVE en 2016. Aquella primera edición que ganó Miguel Ángel Muñoz marcó una media de 3,2 millones de espectadores, con un 23,7% de cuota de pantalla, cifras impensables hoy. Nueve años después, en septiembre de 2025, la temporada que coronó a Mariló Montero se conformó con 759.000 espectadores y un 14,2%, todavía dos puntos por encima de La 1, en sus mejores cifras en años. La fragmentación y el desgaste son claros, pero el concurso siguió liderando casi todas sus noches, algo que ha costado replicar al resto de talent shows.

Miguel Torres y Mariló Montero, en la final de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Bake Off, un formato que triunfa en el Reino Unido y que venía de una edición en Amazon Prime Video, fue el intento de replicar el triunfo de MasterChef el resto del año. La primera entrega, aunque no llegara a las cifras del programa al que intentaba emular, funcionó: 847.500 espectadores de media y una cuota del 11,08% para sus 12 galas. Un año después, en enero de 2025, el concurso acusaba de desgaste, y se conformó con 703.167 televidentes y un share del 9,67%. Ante ese bajón, TVE decidió reemplazarlo por Top Chef: dulces y famosos este año, que, aunque adaptase una versión original distinta, mantenía a su presentadora (Paula Vázquez) y casi todo su jurado. Este último, con Ivana Rodríguez como ganadora, ha tenido una media de 10,2% de cuota y 639.000 espectadores.

Entre las dos ediciones de famosos haciendo dulces, Anne Igartiburu puso a danzar a famosos en Baila como puedas, tratando de repetir el lejano éxito de Mira quién baila. Se topó con un descalabro que solo alcanzó 324.300 espectadores y un calamitoso 4,92% de cuota ante sus constantes cambios de horarios, que lo llevó por cinco días de la semana, al late night e incluso hasta las tardes de domingo.

Para resarcirse, y tirar de lo confiable, en febrero de 2025 TVE volvió a ponerse en manos de Shine Iberia, productora de MasterChef, para que probaran con otro de sus formatos, ahora con famoseo: Maestros de la costura celebrity solo llegó, sin embargo, a capitalizar 709.000 espectadores y un 10,09% de cuota media. Al menos era superior a la audiencia de las dos últimas ediciones de concursantes anónimos, muy desgastado tras seis temporadas, y suficiente para que TVE volviera a confiar en ellos este año, aunque todavía busca sitio en la parrilla.

Algunos de los concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity', como Rosa López y Oscar Higares, ya han pasado por hasta cinco formatos de este estilo. RTVE

El programa sirvió a Shine para reciclar famosos como Edu Soto, Eduardo Casanova u Óscar Higares, que saltaban de concurso a concurso. En este segundo año también repiten desde MasterChef Josie, Mario Vaquerizo y Pepón Nieto. Toda una industria de concursantes profesionales.

El cuarto concurso con famosos del 2025 se estrenó en noviembre y llevó a las celebridades a viajar a América Latina. Hasta el fin del mundo es el formato de telerrealidad que mejor ha funcionado hasta ahora, con 765.000 espectadores y una cuota de 12,24%, rozando la del canal. Pero si en 2025 se emitieron cuatro concursos de este tipo y empezaron a acusar el desgaste por acumulación, esto ha sido todavía más notable ante el tapón de principios de 2026.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, en un momento del programa de La 1.

Shine Iberia se ha vuelto a encargar de uno de los últimos talent shows, el mayor fracaso de la hornada. Decomasters, que puso a famosos a decorar, solo alcanzó 550.100 espectadores de media y un 9,04%. Y aunque el concurso lo ganaron Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, la productora volvió a reciclar personajes de su universo como la exjurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera, el concursante de Maestros de la costura Eduardo Navarrete, La Terremoto de Alcorcón, Lucía Dominguín, Canco Rodríguez y Antonia Dell’Atte. Eduardo Casanova hizo incluso triplete.

Es notable que TVE ha apostado por estos formatos para recuperar audiencia, sobre todo porque siguen siendo una apuesta exitosa en los canales privados. Supervivientes da alegrías a Telecinco temporada tras temporada, incluso en sus peores momentos, y Antena 3 tiene Tu cara me suena, El desafío y Mask Singer como triunvirato líder en prime time. Pero parece que La 1 tiene otra personalidad.

Los concursantes de 'Decomasters'. RTVE

Además, todos estos programas han estado por debajo de la media de sus últimas series en horario de máxima audiencia: Sin gluten (obtuvo un 12,8% de cuota media), Ena (destacó con un 12,7%) y la actual Barrio Esperanza (un 13,25%, tras emitir en una semana tres de sus ocho episodios). Y, sin embargo, La 1 ha emitido tres talents de famosos entre serie y serie en prime time.

De momento no hay ningún otro programa del estilo confirmado o renovado, y la estrategia apuesta ahora por programas de cómicos con entrevistas. “Estamos construyendo una estrategia de contenidos y preparamos renovación, cumpliendo con todos los parámetros de relevancia y servicio público”, explica a EL PAÍS sucintamente el director de TVE, Sergio Calderón.