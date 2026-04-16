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Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, ganadora de ‘Top Chef: Dulces y famosos’

La creadora de contenido se impone al cantante Roi Méndez en el duelo final del concurso de La 1 tras haber eliminado a Belén Esteban

Ivana Rodríguez, en la final de 'Top Chef: Dulces y famosos'.
El País
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Madrid -
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La creadora de contenido Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez y, por tanto, cuñada de Cristiano Ronaldo, ha sido la ganadora de la primera edición de Top Chef: Dulces y famosos. El concurso gastronómico de La 1 terminó este miércoles coronando a su vencedora en una final en la que el cantante Roi Méndez terminó en segundo lugar y la colaboradora Belén Esteban se alzó con el tercer puesto. Benita Castejón y Samantha Ballentines, que también habían llegado a la final, fueron eliminadas con anterioridad.

La influencer ganó 100.000 euros para donar a una causa benéfica. Eligió El ángel de Javi, uno de los pocos casos en España de niños con la enfermedad de Nedamss.

La prueba inicial de la final consistió en replicar las primeras elaboraciones que habían hecho en su recorrido en el programa para que el jurado (compuesto por Eva Arguiñano, Paco Roncero y Osvaldo Gross) pudiera comprobar la evolución en el concurso. Benita Castejón, que se incorporó cuando el programa ya iba por la mitad de la emisión, fue la primera eliminada.

El segundo reto de la noche consistía en preparar una tarta vintage en un atril. Para ello, tenían que cocinar dos pasteles, uno más grande y otro más pequeño, que posteriormente cortaban por la mitad, pegaban y colocaban en vertical. En este caso, la eliminada fue la drag Samantha Ballentines, que solo presentó una parte de la tarta.

En la tercera prueba tuvieron que replicar una estructura con tres cubos con tres tipos de chocolate: blanco, negro y con leche. El jurado decidió que la eliminada fuera Belén Esteban y que el duelo final enfrentara a Roi Méndez e Ivana Rodríguez.

La final se decidió tras el cocinado de los dos finalistas de un surtido de 25 pasteles. Antes, los dos duelistas recibieron el ánimo de sus familiares a través de un mensaje. Por parte de Ivana, fue su hermana Georgina Rodríguez quien le dedicó unas palabras. “Hola, mi querida hermana. Has trabajado muchísimo y verte ahí para nosotros es el mayor regalo”, decía. “Estamos superorgullosos de ti y estamos deseando que nos deleites con tu repostería”. Roi se emocionó con el mensaje que le enviaron sus abuelos.

El último programa de Top Chef: Dulces y famosos alcanzó un 9,7% de cuota de pantalla y reunió a una media de 616.000 espectadores. El programa ha logrado una media del 10,2% de cuota de pantalla, por debajo del dato que actualmente promedia La 1, que en lo que va de abril es del 11,2%.

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