Los accionistas de Nestlé ratifican a Pablo Isla como presidente: “Traigo una visión fresca y objetiva”

La junta anual de accionistas de Nestlé ha ratificado a Pablo Isla como presidente del grupo alimentario. El ejecutivo español ya tomó posesión del cargo el 1 de octubre pasado, cuando las turbulencias en la cúpula de la compañía aceleraron su nombramiento, después de que se descubriera que el entonces consejero delegado, Laurent Freixe, mantenía una relación con una subordinada. Algo que provocó su dimisión y, poco después, la del presidente, Paul Bulcke.

Sin embargo, este todavía estaba pendiente de recibir la ratificación definitiva por parte de los accionistas, lo que se ha producido este jueves, aunque Nestlé todavía no ha hecho públicos los porcentajes de votación de los distintos puntos que componían el orden del día. Uno de ellos era la reelección de Isla como consejero, puesto que ostenta desde 2018, y también la de su designación como presidente. “Tomo la presidencia de Nestlé con humildad y aprecio por esta gran herencia”, ha dicho Isla en el discurso pronunciado ante los accionistas, y en referencia al recorrido histórico de Nestlé.

El directivo español, expresidente de Inditex, es el primero que llega a la presidencia de Nestlé sin haber tenido cargo ejecutivo previo en la empresa en 25 años. “Vengo de fuera de Nestlé. Como primer presidente independiente en 25 años, traigo una perspectiva fresca y objetiva para definir el futuro de la compañía”, ha explicado en su intervención en la junta. “Estamos ante un momento importante. Hemos navegado por un periodo de turbulencias. Nuestro entorno operativo sigue marcado por la disrupción, por los avances tecnológicos, por las presiones económicas, por la incertidumbre geopolítica”, ha añadido.

Isla, como ya hiciera en la carta incluida en la memoria anual del grupo publicada en febrero, ha recordado su pasado en Inditex, recordando cómo en el gigante textil afrontó las mismas dinámicas que se presentan ahora delante de Nestlé: “Una rápida evolución de las preferencias de los consumidores, avances tecnológicos y unas cadenas de suministro muy complejas. Encontrar maneras de superar esos retos y avanzar ha marcado mi enfoque de liderazgo y transformación”.

En un momento de su discurso en el que habla de ese camino de transformación, Pablo Isla ha citado un pasaje de El Quijote: “Como Don Quijote le dice a Sancho, 'cada uno es artífice de su propia ventura’. En Nestlé, cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de moldear el destino de nuestra empresa".

En los últimos meses, el directivo ha priorizado los cambios en la gobernanza del grupo para evitar polémicas como las que se despertaron el año pasado. Ha nombrado dos nuevos consejeros, Fama Francisco y Thomas Jordan, ratificados hoy; ha elevado el número de reuniones del consejo de administración para “elevar la participación”, y ha revisado las estructuras y responsabilidades de los comités, para que cada consejero forme parte de, al menos, dos de ellos. “Mi experiencia me ha enseñado que una gobernanza sólida es la piedra angular del éxito a largo plazo. Exige claridad, transparencia y rendición de cuentas”, ha subrayado ante los accionistas.

En la junta, han estado presentes 1.150 accionistas de Nestlé, representantes del 54,6% del capital y del 74,6% de los derechos de voto. Estos han aprobado todos los puntos del orden del día, también la entrega de un dividendo de 3,10 francos suizos por acción, unos 3,3 euros al cambio actual.