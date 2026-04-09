‘Mask Singer’ regresa como líder con una ‘top model’ y un futbolista internacionales y devuelve a ‘Top Chef’ al unidígito

La quinta temporada del concurso se estrenó este miércoles con un 14,2% de cuota media de pantalla. El resto de ofertas no llegó al 9%

La llegada de la quinta temporada de Mask Singer ha dado un vuelco a las audiencias televisivas del prime time de los miércoles. El concurso de Antena 3 se ha estrenado con un 14,2% de cuota media de pantalla, casi el doble de lo que obtuvo la semana pasada la película Los Japón en esa misma cadena. Su principal competidor, Top Chef: dulces y famosos de La 1, que venía de liderar hace siete días, ha caído al 8,1%, según el informe de Barlovento Comunicación y Dos30’ a partir de los datos registrados por Kantar Media.

A pesar de colocarse en primera posición, ese dato de Mask Singer, que se traduce en 983.000 espectadores de media, queda muy lejos del que obtuvo el debut de su primera temporada en 2020, cuando la sorpresa de la participación de Georgina Rodríguez en el programa dio un 27,4% de share y una media de 3,7 millones de espectadores. La trayectoria del concurso en estos años hace evidente la caída del consumo de la televisión en abierto. En esta quinta temporada, el programa comenzó fuerte, desenmascarando a la modelo internacional Elle McPherson y al futbolista Bernd Schuster.

Los datos de los competidores de Mask Singer de este miércoles dejan todavía más claro este bajón en los datos en los últimos cinco años. First Dates Gourmet logró un 8,8% y 594.000 espectadores de media en Telecinco, quedando en segunda posición y superando a Top Chef en La 1 (522.000 espectadores).

Objetivo en La Sexta se hizo con un 7% de share y una media de 442.000 espectadores y, en Cuatro, el formato de entrevistas de Ana Milán, Ex. La vida después, se hundió al 4,8% de cuota y 369.000 espectadores de media. La actriz hacía doblete, ya que es una de las jueces de Mask Singer en Antena 3, junto a Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo.

Antes, El hormiguero volvió a colocarse por delante de La revuelta, que acusaba de nuevo la presencia de la Champions League. Un 13,7% de share y una media de 1.677.000 espectadores para el espacio de Pablo Motos frente al 8,4% y una media de 1.024.000 espectadores del de David Broncano. Mientras, la competición futbolística se hizo con un 10.7%, 1.291.000 espectadores en Movistar +.