Belén Esteban vuelve a TVE, pero quiere retirarse un tiempo: “Es el momento de hacer un parón”

Anuncia que se retira temporalmente de la televisión con motivo de la presentación de ‘Top Chef: Dulces y famosos’, programa en el que participa como concursante

Dieciséis personajes populares, entre ellos Belén Esteban, competirán en breve en el programa Top Chef: Dulces y Famosos de TVE. El objetivo es convertirse en el mejor pastelero, un galardón que estará premiado con 100.000 euros que irán a parar a la ONG que elija el campeón o campeona.

Esteban ha explicado en una rueda de prensa este miércoles que se ha divertido y que está muy feliz de haber regresado a la cadena pública para hacer este programa tras la cancelación de La familia de la tele el pasado mes de junio. Eso sí, viene para a continuación irse temporalmente, “de seis meses a un año”, calcula. “Me quiero coger un año sabático. Creo que la gente necesita descansar de la Esteban”, asegura. Pasar más tiempo con su familia y dedicarse más tiempo a ella son sus objetivos principales: “Es el momento de hacer un parón. No te digo que no vaya a hacer un programa, pero esto de todos los días no, porque es duro”.

El nuevo concurso culinario en el que participa estará presentado por Paula Vázquez y también contará con el actor Luis Merlo, la periodista Marina Castaño (viuda de Camilo José Cela), la actriz de La que se avecina Eva Isanta, la influencer y hermana de Georgina Rodríguez, Ivana Rodríguez; el actor de Aída Mariano Peña, la atleta Desirée Vila, el exfutbolista y estrella de redes Tote Fernández, los exconcursantes de Operación Triunfo Natalia Rodríguez y Roi Méndez, la estrella del drag Samantha Ballentines, el actor de La Promesa Alejandro Vergara, el actor Nicolás Coronado, la vidente Benita Castejón, la humorista Ana Morgade y la hija de Bertín Osborne, Alejandra Osborne.

Este programa está producido por la corporación, en colaboración con Boxfish y el jurado está integrado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross. Por las cocinas de Top Chef: Dulces y Famosos también pasarán otros profesionales como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. Su cometido será retar a los concursantes con sorprendentes postres. También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie.

El concurso de postres, basado en el formato estadounidense Top Chef VIP Just Desserts, servirá a la cadena, además, para traer de vuelta a Belén Esteban a la corporación pública tras el descalabro de La familia de la tele, su gran apuesta en las tardes de la pasada temporada y cancelada tras 32 emisiones. Será su primer talent show culinario. El colofón del programa vendrá de la mano de una pareja de novios que encargará a todos los concursantes la tarta de su boda.