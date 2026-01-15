‘La isla de las tentaciones’ aún no ha terminado y ‘La revuelta’ lo sabe: Telecinco prolonga su éxito con tres debates más

Este miércoles se terminaron los reencuentros de las parejas que han participado en la novena edición del programa, pero Mediaset seguirá estirando el chicle de su exitoso formato la próxima semana

Telecinco emitirá tres programas más para prolongar el éxito de la novena temporada de La isla de las tentaciones. Tras las galas, las hogueras finales y los reencuentros de las parejas cuatro meses después, Mediaset exprime su programa estrella con El debate final de la isla de las tentaciones. Se trata de un total de tres emisiones, previstas para el próximo lunes, martes y miércoles 19, 20 y 21 de enero, que se emitirán a partir de las 21.45 horas y que se sumarán a los 28 episodios que acumula la trama en Mediaset Infinity.

En palabras de su presentadora, Sandra Barneda, todavía quedan por ver “dos bombazos, una infidelidad, un affaire y muchos enfrentamientos”. Los últimos coletazos se mostraron este miércoles con el reencuentro de una de las parejas más comentadas de esta edición, Almudena y Darío, que se enfrentó al partido del Real Madrid contra el Albacete de la Copa del Rey, emisión líder, logrando un 11% de cuota y 1.497.000 espectadores de media.

Esta última temporada comenzó el 3 de noviembre y llegó para tratar de reflotar una Telecinco en crisis de audiencia. Las seis parejas que han protagonizado esta edición las han formado Juanpi (28 años) y Sandra (23), Gilbert (24) y Claudia (23), Lorenzo (30) y Nieves (22), Rodrigo (26) y Helena (26), Darío (25) y Almudena (26), y Enrique y Andrea.

Tras el parón de las Navidades, La isla de las tentaciones regresó a Telecinco con récord de temporada y superando por primera vez el 20% de cuota en su novena edición. En concreto, las hogueras finales del reality lograron una cuota de pantalla del 20,1% y casi 1,5 millones de espectadores de media. Este formato producido por Mediaset en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) ha copado la parrilla semanal de la cadena con un programa con su duración habitual los lunes, con entregas más cortas en el access prime time (justo después del informativo) los martes y miércoles, y con un debate los domingos.

Un cebo polémico

En la cruda batalla por las audiencias, este martes, La isla de las tentaciones presumió de datos y utilizó una de sus promociones para destacar que el programa de Sandra Barneda había ganado la batalla de las audiencias a La revuelta de TVE. Un mensaje contundente que mezclaron con imágenes de varios momentos del reencuentro: “Lo único que te puedo decir es que anoche La isla de las tentaciones superó a La revuelta. El amor lo vence todo”. Según los datos, fue El hormiguero (13,1%) quién lideró y superó al espacio de Telecinco, que logró un 12,1% y que a su vez superó al de David Broncano, que alcanzó un 11,4%. Precisamente, Broncano ha sacado a relucir en en varias ocasiones en su programa este curioso enfrentamiento: “No se puede competir contra eso”.

En redes, algunos comentarios hicieron referencia a que parecía una posible respuesta del grupo mediático a la presencia de Jesús Vázquez en La revuelta. El presentador, que ha fichado por RTVE tras más de 20 años en Mediaset, mostró en la entrevista con Broncano de esta semana un pantallazo con los últimos datos de audiencia de Allá tú, programa de Telecinco que presentó él hasta la llegada de Juanra Bonet. Entre risas, les deseó suerte: “Que os vaya muy bien, eh. Ánimo”. Jesús Vázquez ha saltado a la televisión pública nacional para ponerse al frente del grupo de presentadores que conducirá el Benidorm Fest 2026.