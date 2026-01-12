Dani Rovira regresa a La 1 con un programa de humor semanal tras la marcha de Marc Giró

La cadena pública ha anunciado el estreno de ‘Al margen de todo’, con el que el actor y cómico vuelve a la parrilla de la televisión pública tras presentar ‘La noche D’

Dani Rovira regresa a La 1 con un nuevo programa. Así lo ha anunciado TVE este lunes, horas después de conocerse la marcha de Marc Giró de la cadena pública para fichar por La Sexta. El actor y humorista, que estuvo al frente de La noche D en La 1, presentará Al margen de todo.

Este nuevo estreno se trata de un espacio de humor semanal que se va a emitir en el prime time de La 1, explica RTVE. En él Rovira se rodeará de un grupo de colaboradores procedentes de sus dos mundos, la comedia y la interpretación. Estará producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO).

Dani Rovira triunfó en la gran pantalla protagonizando dos de las películas más taquilleras en la historia del cine español, Ocho apellidos vascos (2014) y su secuela, Ocho apellidos catalanes (2015) junto a Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde.

El malagueño ha presentado de forma consecutiva tres ceremonias de entrega de los Premios Goya, emitidas en TVE, las que tuvieron lugar entre 2015 y 2017. Su regreso a la televisión fue precisamente como presentador de La noche D en 2021. El programa tuvo tres temporadas, las dos primeras con Rovira como conductor y la última, con Eva Soriano.

Tras la desaparición de la parrilla dentro de un par de semanas de Late Xou por la marcha de Marc Giró a Atresmedia, La 1 refuerza su oferta de humor con Al margen de todo, que todavía no tiene fecha de estreno, y con un espacio que la cadena anunció por sorpresa a finales de año, Crossobar, un nuevo formato de sketches que parodia series, programas y películas icónicas con Lalachus y Arturo Valls al frente.