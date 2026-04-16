“Racista” y “manipula como Trump”: el cruce de insultos dinamita la relación entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont

La tensión entre Junts y Sumar se dispara en la fase decisiva de la negociación para aprobar el decreto que blinda el precio del alquiler

Toma y daca de alto voltaje entre Junts per Catalunya y Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz ha acusado al partido independentista catalán de “racista” y “clasista”, y Carles Puigdemont ha replicado que Díaz “manipula exactamente como lo hace Donald Trump”, al tiempo que la ha acusado de tener “bajeza moral”. El agrio intercambio de descalificaciones se dispara en plena recta final de las negociaciones para poder aprobar el decreto de prórroga del precio de los alquileres que propone Sumar, y que Junts ya ha avanzado que piensa rechazar.

La tensión entre Junts y Sumar hace días que se cuece, y ha entrado en ebullición a cuenta de la voluntad de Junts de no apoyar el plan de ayudas a la vivienda que pretende Sumar, y que se tendría que canalizar con la aprobación de un decreto ley, cuya votación en el Congreso está prevista para el próximo 28 de abril. El rechazo a votar a favor es “firme”, ha avanzado Junts, y sin la colaboración del partido independentista catalán el decreto está condenado al fracaso.

Este jueves, durante una entrevista en Onda Cero, el periodista Carlos Alsina le ha recordado a Díaz que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto “racista y clasista”, a lo que la vicepresidenta ha respondido que lo ha sido “siempre”. En la misma línea, ha insistido en que Junts, pese a que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, se encuentra más cómodo al lado de PP y Vox cuando hay que abordar asuntos como la contención del precio de la vivienda.

Cientos de miles de ciudadanos están pendientes de un real decreto que permite extender dos años más los contratos que venzan de aquí a finales de 2027 y fija las actualizaciones de renta de los alquileres (durante la vigencia del contrato) en un tope del 2% anual. Sumar hizo de esa medida su máxima prioridad dentro del paquete de actuaciones para paliar los efectos económicos de la guerra.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha encargado personalmente de dar replica a a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, y le ha afeado que haya “insultado a Junts”. Puigdemont también ha hecho mención a que, en su día, Junts facilitó la formación de la coalición de Gobierno. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizás vivirá mejor”, ha dicho Puigdemont en una publicación en la red social X. El expresidente catalán ha recriminado a Díaz que de muestras de “falta de respeto” y de “falta de rigor”, además de una “bajeza moral” basada en una “manipulación exactamente como hace Donald Trump”.

El presidente de Junts critica que Díaz no base “con datos y hechos” sus afirmaciones: “No nos conoce, no sabe quien es nuestro votante ni nuestro militante. Vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo lo que es catalán, y catalanohablante, es de derechas, burgués, a menudo especulador”, y la critica por alimentar la idea que Junts encarna la figura del “señorito”.

Junts ha decidido suspender relaciones con Sumar hasta que rectifiquen las declaraciones de su líder. Según han explicado fuentes de la dirección de Junts, suspender relaciones con Sumar supone abandonar toda relación con la formación a nivel gubernamental y parlamentario.