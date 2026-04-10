Jesulín de Ubrique llega a ‘Tu cara me suena’: “¿Si me toca una mujer? Pues nada, aquí está el tío. Tengo la rodilla fastidiada, pero llevaré tacones”

A sus 52 años, el extorero Jesulín de Ubrique está aprovechando al máximo la que podría llamarse su segunda vida profesional, esta vez en competiciones televisivas. Este viernes comienza el reto en el que parte con mayor desventaja: cantar, interpretar y, sobre todo, imitar en Tu cara me suena. El gaditano vuelve así a la música 30 años después de su primer y único disco. “Sé cuál es mi nivel, pero no vengo a que el jurado me ponga los cuatros [la puntuación mínima], por supuesto. Mi reto es el de ir evolucionando y, a lo mejor, ya cuando vaya por la gala 10, intentaré pescar un par de doces”, comenta en la sede de Atresmedia horas después de grabar su primera intervención en marzo.

Aunque ya había recibido anteriormente la oferta de participar en el exitoso concurso presentado por Manel Fuentes, no ha sido hasta la decimotercera temporada cuando su agenda le ha permitido incorporarse. Compite con cantantes profesionales como Sole Giménez, Martín Savi, María Parrado, Paula Koops y J Kbello y con actores y humoristas como Cristina Castaño, Aníbal Gómez y Leonor Lavado. Él es el fichaje estrella y el verso suelto. Pero ya tiene gran experiencia en distintas contiendas televisivas.

Primero fueron los saltos en trampolín de Splash! Famosos al agua (Antena 3, 2013), en los que alcanzó los cuartos de final. En 2022, superó miedos como la claustrofobia en El desafío, quedando cuarto clasificado, y poco después saltó a MasterChef Celebrity, donde demostró ser muy competitivo y en el que logró una sexta posición.

En su primera gala de Tu cara me suena, que vuelve este viernes a Antena 3, le ha tocado imitar a Melendi. Asegura haberse visto bien. Al menos lo suficientemente bien para ser el primer día. “Para mí ha sido una gran sorpresa y algo difícil, eso de disimular el acento. Por lo menos lo he intentado y me llevo la satisfacción de haberlo sacado adelante. Me divertí, lo pasé muy bien y me impresionó mucho la caracterización, que nos llevó unas tres horas”, comenta y recomienda que el espectador preste atención a Cristina Castaño, la concursante que más le sorprendió de este primer día.

Antes de aceptar, Jesulín de Ubrique consultó a exparticipantes del programa. “Fueron Los Morancos y Bertín Osborne. Me aconsejaron que viniera a disfrutarlo y es la filosofía que estoy siguiendo”, dice. Por eso, está dispuesto a interpretar lo que le echen. “Ya sea rock, canción melódica, canciones infantiles o reaguetón. Yo vengo como quien viene a abrir una caja de sorpresas. Si me toca algo en inglés... Ahí ya te digo yo que me llevo los cuatro cuatros y si hay un cero, también me lo llevo. Soy muy malo para los idiomas”, admite. ¿Y si le toca hacer de mujer? “Pues nada, aquí está el tío. No tendré problemas. Aunque si tengo que llevar tacones me va a fastidiar un poco, porque tengo la rodilla fastidiada por una lesión, pero ahí estaremos”.

Aunque es el fichaje estrella de esta edición de Tu cara me suena, Jesulín de Ubrique explica que tuvo que completar un proceso de casting, como en sus anteriores concursos. Esta vez, consistía en enviar varios vídeos cantando “tipo karaoke, sin imitar”. Para prepararse MasterChef, cuenta que trabajó a media jornada, tres días a la semana, en un restaurante en su pueblo, comenzando de lavaplatos hasta llegar a cocinar. Esta vez está dando clases particulares de canto en su casa “entre dos o tres veces por semana y entre dos horas y media y cuatro horas por día (dos por la mañana y dos por la tarde)”, asegura.

La diferencia con sus anteriores concursos es que esta vez también depende del voto de la audiencia, primero de la que esté en plató y, cuando el programa pase a emitirse en directo durante las semifinales o la final, también de la que vote por teléfono desde su casa. “No me obsesiona el voto del público. Solo deseo que, cuando llegue la gala en directo, yo esté ya lo suficientemente rodado y preparado para hacerlo lo mejor posible. Soy de las personas que, por lo menos, intento justificar lo que cobro”, defiende.

Jesulín de Ubrique caracterizado de Melendi en la primera gala de 'Tu cara me suena 13'.

En estos cuatro formatos se ha enfrentado a retos que parecían imposibles de preparar en una semana. “Pero se consiguen. Si le echas horas, se consigue. Y también hay que saber respirar para adentro cuando estás en un escenario y hay 600 personas delante. Ahí sabes que ya no hay vuelta atrás”, cuenta.

Sabiendo cómo se las gastan los guionistas de Tu cara me suena, es probable que esta temporada le toque a alguno de sus compañeros imitarle cantando Toda y que él tenga que verlo en primera fila. “Santi Rodríguez ya me imitó y yo me quedé encantado. Si eso ocurre, le aconsejaría a mi compañero que se aprenda la letra, claro, y después, bueno, pues tiene que sacar mi acento, ¿no?, igual que yo lo escondo. Pero no le voy a dar más pistas, que es mi competidor", bromea.

DVD 1310 (19-03-26) Jesús Janeiro Bazán, en Atresmedia, en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ Samuel Sánchez

Del éxito y la polémica ideológica en torno a la película Torrente presidente, la sexta entrega de una saga en la que participó como coprotagonista, el gaditano prefiere no posicionarse y responde de forma críptica. “Yo no he visto todavía la película ni he querido que me la cuenten. Las suelo ir a ver cuando pasa mes y medio o dos meses del estreno, cuando ya no hay tanta gente en la sala de cine y puedo verla tranquilo. Me siento orgulloso de ser amigo de Santiago Segura y bueno, el personaje de Torrente... es muy pasota”.