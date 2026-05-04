23 fotos50 ANIVERSARIO La gala del 50º Aniversario de EL PAÍS en Barcelona, en imágenes El Museu Marítim acoge la celebración presidida por los Reyes Carles RibasMoeh AtitarAlbert GarciaBarcelona - 04 may 2026 - 21:05Actualizado: 04 may 2026 - 21:57CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos Reyes y resto de autoridades tras el discurso institucional de clausura.Albert GarciaEl presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en un momento de su discurso en el Museum Marítim de Barcelona.Massimliano MinocriEl rey Felipe VI, durante el discurso institucional de clausura de la gala, este lunes en Barcelona.MOEH ATITAREl presidente de Cataluña, Salvador Illa, durante la intervención en la gala del 50º Aniversario de EL PAÍS.GIANLUCA BATTISTAJan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, tras su discurso.GIANLUCA BATTISTADesde la izquierda, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña; el rey Felipe; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, y Jan Martínez Ahrens, director del diario EL PAÍS.Massimiliano MinocriLa fotógrafa y exredactora jefa del diario EL PAÍS, Marisa Flórez, muestra la exposición 'Momentos' a los Reyes junto al director del diario EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, y el el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este lunes en el Museu Marítim de Barcelona.Albert GarciaEl Rey indica una imagen de la exposición 'Momentos' donde aparece la princesa Leonor, durante el recorrido a la muestra acompañado de la Reina y de la fotógrafa Marisa Flórez.Albert GarciaLos Reyes observan una de las imágenes de la exposición 'Momentos' acompañados de la fotógrafa Marisa Flórez y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el director del diario EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens.MOEH ATITARLos reyes Felipe y Letizia llegan a la gala del 50º Aniversario del diario EL PAÍS.Massimiliano MinocriLa reina Letizia, junto a la comisaria de la exposición 'Momentos', Marisa Flórez.MOEH ATITAREl directo de AS, José Félix Díaz, posa a su llegada al Museum Marítim.GIANLUCA BATTISTADesde la izquierda, Antonio Llardèn, presidente de Enagás; Sergio Loughney, directivo de Asuntos Corporativos de la Fundación LaCaixa, y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment de Treball. GIANLUCA BATTISTALos periodistas Olga Viza y Xavier Vidal-Folch llegan a la gala.GIANLUCA BATTISTAMikel López Iturriaga, director de El Comidista. GIANLUCA BATTISTAEl diseñador Javier Mariscal y la economista Gemma Aguyé.GIANLUCA BATTISTAMariano Jabonero, secretario general OEI.GIANLUCA BATTISTALa astronauta española, Sara García, posa en el 'photocall'. GIANLUCA BATTISTAFotografía de familia de la gala con motivo del 50º aniversario del diario EL PAÍS. Desde la izquierda, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; los reyes Felipe y Letizia; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Fernando Carrillo, vicepresidente Prisa, y Vanessa Hernández, directora general de Prena de Operaciones en Prisa Media.GIANLUCA BATTISTALa chef cataluna Carme Ruscalleda. Carles RibasEl humorista Andreu Buenafuente.Carles RibasLaura Plensa y el artista plástico Jaume Plensa en la gala del 50º Aniversario de EL PAÍS.Carles RibasPepe Álvarez (a la izquierda), exlíder sindicalista, y Camil Ros i Durán, secretario general de UGT de Cataluña.Carles Ribas