La gala del 50º Aniversario de EL PAÍS en Barcelona, en imágenes

Fotografía de familia de la gala con motivo del 50º aniversario del diario EL PAÍS. Desde la izquierda, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; los reyes Felipe y Letizia; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Fernando Carrillo, vicepresidente Prisa, y Vanessa Hernández, directora general de Prena de Operaciones en Prisa Media.

GIANLUCA BATTISTA