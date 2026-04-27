Junts confirma su rechazo en el Congreso al decreto que prorroga los alquileres

A poco más de 24 horas de que el Congreso vote el decreto para la prórroga de los alquileres impulsado por Sumar en el Gobierno, Junts ha confirmado su rechazo a la medida. El partido de Carles Puigdemont dijo hace semanas que en los términos en que está planteado el texto no pueden respaldarlo y niega ahora que existan conversaciones con el Ejecutivo. En un último intento por evitar que la norma decaiga, a primera hora de este lunes, el socio minoritario de la coalición ha trasladado la presión al PSOE para que coja las riendas de la negociación. En una entrevista en TVE, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha abierto a algunos de los cambios que, aseguran, ha puesto sobre la mesa la formación y que no dependen, en todo caso, de sus departamentos. “El RDL que mañana va a pleno, que no se puede modificar, no lo convalidaremos, como hemos dicho desde el primer día”, insisten fuentes de Junts.

“El Gobierno sabe lo que planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada. Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?“, trasladan las mismas fuentes. Los de Puigdemont citan entre sus peticiones que se desgraven alquileres e hipotecas, que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia y otros asuntos que tiene que ver con los autónomos: eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y rebaja de la cuota de autónomos.

En relación con algunas de estas peticiones, Bustinduy se abría por la mañana a introducir cambios: “Hay algunas matizaciones sobre la prórroga en sí misma que son aceptables, alguna medida fiscal [bonificaciones a los caseros] que no es nuestro modelo, pero que con la prórroga en vigor podría merecer la pena. Y luego [Junts] ha planteado la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos para quienes facturan por debajo de determinados umbrales”.

“Estas dos cuestiones no deben ser un obstáculo para la convalidación. Las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga de los contratos, estamos dispuestos a transitarlas. Queremos hacer un llamamiento tanto a Junts como al PSOE a que hagamos posible esta convalidación mañana”, ha asegurado también en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que ha reclamado “más implicación” a los ministerios socialistas.

“Para nosotros la gran prioridad nacional es el derecho a la vivienda”, ha señalado en otro momento cargando contra el pacto entre PP y Vox en Aragón y Extremadura y la actitud del principal partido de la oposición al negarse a negociar este asunto.

Bustinduy ha sido optimista. “Creemos que podrían darse las condiciones perfectamente de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Nosotros esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha afirmado el ministro. La norma, de hecho, fue aprobada después de un Consejo de Ministros muy tenso por la insistencia de Sumar, que se negaba a entrar en la reunión si no se adoptaba la prórroga.

“Es una medida que no va contra nadie y que sí le supone un cambio y un alivio esencial para la vida cotidiana de tres millones de personas. Y, por tanto, nosotros confiamos en que en las horas que quedan haya voluntad política suficiente para que se pueda cerrar ese acuerdo”, ha insistido el titular de Derechos Sociales, quien se encargará de defender el decreto este martes en el hemiciclo.

En la inauguración de unas jornadas en el Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha confiado en la aprobación y ha advertido al PP de que si no lo apoya únicamente por ir en contra del Gobierno, lo que hará será ponerse “en contra de los ciudadanos y ciudadanas”.

También Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, ha señalado desde los pasillos del Congreso que tienen “la obligación de intentar por todos los medios negociar con PP, Vox y Junts” una norma que creen “justa”. “Si no queremos generar más desafección política, hay que defender el real decreto como una medida de mínimos”, ha añadido Ibáñez, que, sin embargo, ha reconocido que la negociación “es escasa” y que “hay poco margen”.

“Todo el mundo es consciente de que este real decreto es muy probable que caiga. Hacer política tiene que ver con hacer justicia a la realidad. El Gobierno tiene que preparar un plan B para proteger a los inquilinos”, ha reclamado por su parte la líder de Podemos, Ione Belarra, antes de un acto en el centro de Madrid, sugiriendo la posibilidad de que el Ejecutivo lleve a la Cámara baja un nuevo texto cada mes.