Los planes de la visita de Carlos III y Camila a Estados Unidos: té privado con los Trump, cena de gala, homenaje a Winnie the Pooh y a las víctimas del 11-S

Los reyes llegarán al país este lunes para comenzar una gira de Estado en la que se reunirán con el presidente y la primera dama en un momento de tensión política. También hay previstos numerosos encuentros con organizaciones sociales y benéficas

“La visita se mantiene tal como estaba planeada”, afirmó este domingo un portavoz de la casa real británica tras el atentado fallido contra Donald Trump ocurrido en la noche del sábado 25 de abril. Carlos III y Camila llegan este lunes a Estados Unidos con motivo de una visita de Estado a Estados Unidos. Una cita que se valoró si debía o no cancelarse tras lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Tal y como añadió la citada fuente, se harán “algunos ajustes operacionales a uno o dos compromisos del rey”, pero el resto de planes se mantienen como estaba previsto.

Los cuatro días de viaje conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, y llegan en el momento más bajo de relación bilateral entre el Reino Unido y Estados Unidos, agravada particularmente por la negativa británica de sumarse a la guerra contra Irán y prestar ayuda a su tradicional aliado estadounidense. Es una visita donde “hay mucho en juego, muchos riesgos y muchas oportunidades”, dijo una fuente del palacio de Buckingham a la emisora pública BBC, reconociendo el complicado momento en que se produce el viaje programado desde antes de que estallase la guerra en Oriente Próximo. También se suma el roce vivido la semana pasada entre Trump y Enrique de Inglaterra, cuando el hijo pequeño del monarca, durante su tercera visita a Ucrania, pidió a la Administración estadounidense que demostrase “que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales” en busca de la paz. La respuesta del presidente no tardó en llegar: “Yo represento más al Reino Unido que él”.

Es la primera visita oficial de Carlos III y Camila desde que el rey asumiera el trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022. Como príncipe de Gales, visitó Estados Unidos en 19 ocasiones. Serán recibidos este lunes 27 de abril por el matrimonio Trump en el pórtico sur de la Casa Blanca para tomar el té en privado en el Salón Verde. Posteriormente, visitarán el recién inaugurado y ampliado Salón de la Casa Blanca.

El segundo día tendrá lugar la ceremonia oficial de llegada con honores militares completos, que incluirá una salva de 21 cañonazos y el desfile de 500 miembros de las seis ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un despliegue histórico para este tipo de actos. “Tras estos compromisos, las parejas se dirigirán al Despacho Oval, donde el presidente y su majestad participarán en una reunión bilateral”, afirma el comunicado enviado por la Casa Blanca. Por su parte, la primera dama y la reina Camila participarán en un evento educativo con estudiantes que utilizarán inteligencia artificial (IA) y realidad virtual para explorar la historia común de ambos países. También está previsto que el martes el monarca dé un discurso ante el Congreso de EE UU, el primero de un monarca británico en este siglo. El último lo pronunció en 1991 la reina Isabel II, convirtiéndose en la primera intervención de un rey ante el Legislativo estadounidense. El evento central, y el último junto a los Trump, será la cena de gala que se organizará en la Casa Blanca el mismo martes.

Los reyes Carlos III y Camila junto a Donald y Melania Trump, el 18 de septiembre de 2026 en el castillo de Windsor. WPA Pool (Getty Images)

El miércoles los reyes británicos se desplazarán hasta Nueva York, donde, según el portal Politico, se espera que Carlos III se reúna con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. Se producirá en el marco de una ofrenda floral en el monumento conmemorativo del 11-S en el centro de Manhattan, donde también se encontrarán con personal que estuvo presente en el atentado y familiares de las víctimas. Además, participarán en otros actos que subrayan los vínculos contemporáneos entre ambos países: de la cooperación financiera a iniciativas sociales.

El monarca visitará una organización comunitaria que trabaja con niños y jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria mediante programas de agricultura urbana sostenible. Hay que señalar que, ya como príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra ha buscado concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad. El miércoles el matrimonio real asistirá también a un evento literario enmarcado en el centenario de Winnie the Pooh; Camila también se reunirá con autores y lectores en una recepción dedicada a promover la literatura a ambos lados del Atlántico. El primogénito de la reina Isabel II además participará en un encuentro con líderes del sector financiero y empresarial. Como broche para una intensa jornada, se llevará a cabo una recepción que celebrará la labor de The King’s Trust en Estados Unidos.

El jueves, 30 de abril, los reyes volarán a Virginia, donde se fundó la primera colonia inglesa permanente en territorio americano. Se reunirán con residentes y organizaciones comunitarias, asistirán a un encuentro con grupos culturales de los Apalaches y participarán en una block party, una comida comunitaria, organizada para conmemorar el 250º aniversario de la independencia estadounidense. El rey Carlos III tiene previsto reunirse con una de las comunidades indígenas de la zona y con personas implicadas en iniciativas de conservación del entorno natural. Por su parte, Camila visitará una granja para destacar el trabajo de la industria hípica y los vínculos históricos del deporte con el Reino Unido.

El rey Carlos III y Donald Trump en Windsor, el 17 de septiembre de 2025. Ian Vogler/Daily Mirror (PA / Cordon Press)

Aquí terminará su visita a Estados Unidos. El viernes volverán a coger el avión y se dirigirán a Bermudas, territorio británico que está bajo la soberanía de la corona, pero que no forma parte del Reino Unido. El monarca recibirá una bienvenida oficial en una ceremonia que incluirá una Guardia de Honor a cargo del Royal Bermuda Regiment y una salva de 21 cañonazos. Durante su visita, conocerá las iniciativas destinadas a apoyar la diversidad de la isla. En la capital, Hamilton, el jefe del Estado británico se reunirá con representantes de distintos sectores para conocer la historia y la cultura del lugar. También tiene una cita con los atletas de los Juegos de la Commonwealth antes de la edición de 2026, que se celebrará en Glasgow.

Ya para concluir el viaje de Estado, el monarca inaugurará oficialmente la nueva estación de la Guardia Costera de Great Bay y se reunirá con representantes de la Agencia Espacial del Reino Unido para conocer los planes de instalación de un nuevo emplazamiento de telescopios en Bermudas.