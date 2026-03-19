Sánchez afirma que la SEPI trabaja con Indra para resolver el conflicto de interés en la compra de EM&E

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de Indra con un 28% del capital, trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el “supuesto problema de conflicto de interés” que se ha planteado en la compañía.

“Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión”, ha dicho Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo. Las acciones de la empresa caen con fuerza este jueves en la Bolsa de Madrid.

Sánchez aludía así a la iniciativa planteada por SEPI para resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

En una información relevante remitida esta noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la propia presidenta del holding público, Belén Gualda, se detalla que SEPI ha remitido a la compañía una comunicación que atañe a la operación que la empresa de tecnología y defensa está analizando con EM&E, titular de un 14,3% de Indra.

En dicha comunicación, SEPI ha trasladado a Indra su “preocupación” por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha.

Montero apuesta por Indra

En esta misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende el papel de la compañía de defensa Indra como una empresa “estratégica” por la que el Gobierno va a “apostar muy fuertemente”. Montero considera que las operaciones corporativas que se realicen con Indra como protagonista tendrán que hacerse “sin conflicto de intereses”.

Durante su participación en los Desayunos de RTVE y EFE, la vicepresidenta primera ha destacado el papel importante que Indra “está jugando y está llamada a jugar tanto en España como en el en el conjunto de Europa”. Montero ha explicado que desde el Gobierno no se conocía este conflicto de intereses cuando Ángel Escribano llegó a la presidente de Indra. “Conforme se han ido desarrollando las distintas operaciones, la decisión que toma SEPI es que hay un conflicto de intereses y que en estas condiciones no se puede hacer ningún tipo de operación”, añade.

“Ya serán otros organismos y el propio consejo de la compañía el que tendrá que plantear la solución. Nosotros solo somos parte de la empresa y la empresa es mucho mas grande”, valora la vicepresidenta primera.

“No quiero dar más detalles, porque me parece que hay que ser muy prudentes, porque se trata de una empresa cotizada, pero sí decirles que, desde luego, Indra es una empresa estratégica, que vamos a apostar muy fuertemente por ella y que todas las operaciones que en el futuro realice se tienen que llevar a cabo sin que se produzca conflicto de intereses, esta y cualquier otra en el futuro”, ha manifestado la vicepresidenta.