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España
Unidad de la izquerda

Rufián participará en otro acto por la unidad de la izquierda en Barcelona con Irene Montero

También intervendrá el exportavoz de los comunes Xavier Domènech bajo el lema ‘Qué hay que hacer’

Irene Montero y Rufián, en una imagen de archivo, en el Congreso en 2023. EDUARDO PARRA (Europa Press)
Paula ChouzaXosé Hermida
Madrid -
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El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a agitar este jueves el panorama de las fuerzas a la izquierda del PSOE tras anunciarse un acto en Barcelona con la eurodiputada de Podemos Irene Montero que moderará el exportavoz de los comunes en el Congreso Xavier Doménech. El acto, previsto para el 9 de abril, se ha convocado bajo el lema Que s’ha de fer (qué hay que hacer).

El anuncio del coloquio, que ha confirmado también Podemos, ha vuelto a desatar toda clase de especulaciones, pero fuentes próximas a Gabriel Rufián han desmentido que se trate de ninguna iniciativa para constituir una coalición con el partido de Ione Belarra. Se trataría de una reedición de la charla que el portavoz de ERC en el Congreso mantuvo en Madrid el pasado 18 de febrero con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado como una reflexión para que las fuerzas a la izquierda del PSOE busquen fórmulas que les permitan maximizar sus votos, sobre todo en las provincias donde les penalizaría más la dispersión de candidaturas. Fuentes de ERC confirman que su portavoz en el Congreso informó al partido de la celebración de este acto.

El partido de Rufián ha negado reiteradamente que esté abierto a coaliciones con fuerzas estatales. Los republicanos dan por hecho que su portavoz volverá a ser cabeza de lista de la formación por Barcelona en las próximas elecciones generales y descartan que este vaya a participar en cualquier iniciativa de ámbito español. Las últimas encuestas vuelven a situar a Rufián como el dirigente político, con mucha diferencia, más valorado por los votantes a la izquierda del PSOE.

El diputado mantiene desde hace años una buena relación con las principales dirigentes de Podemos y también con su primer secretario general, Pablo Iglesias, aunque algunas posiciones de los de Belarra en el Congreso habían provocado mensajes críticos hace algunos meses, como ocurrió durante el debate para el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña, que Podemos tumbó junto a las derechas. Además, Montero, que ha sido lanzada por su partido a la carrera para las generales, tiene tirón en Cataluña, donde en las elecciones europeas quedó por delante de Sumar.

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