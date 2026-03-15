La división y el voto útil penalizan al espacio a la izquierda del PSOE, que desaparece de las Cortes

Las elecciones de este domingo certifican la muerte del espacio a la izquierda del PSOE en las Cortes de Castilla y León, que desaparece y ahonda su crisis de representación territorial. Divididos en estos comicios y lastrados además por el voto útil a los socialistas, tanto Podemos como IU-Sumar se quedan sin el escaño por Valladolid que logró Unidas Podemos en 2022. El partido de Ione Belarra, que coordina en la comunidad Miguel Ángel Llamas, obtiene tan solo el 0,75% del voto, y se convierte en extraparlamentario ya hasta en 11 parlamentos (incluido el de Asturias, donde su única representante abandonó la militancia). Tampoco el líder de IU, Juan Gascón, logra la vuelta a la institución autonómica, de la que quedó fuera en 2019. La coalición con el partido de Yolanda Díaz logra solo el 2,2% del voto. La debacle deja a las formaciones en una situación delicada antes de las andaluzas de mayo o junio, una cita fundamental, y complica mucho la viabilidad de una candidatura en solitario de Podemos a las generales.

“Asumo la responsabilidad”, ha señalado Llamas ante los medios. “Pido disculpas por los errores que he cometido. Es importante hacer ahora una reflexión colectiva y personal para analizar lo que ha pasado. Es necesario hacer balance y autocrítica”, ha reconocido. Podemos obtuvo en su debut en las autonómicas de 2015 hasta 10 procuradores y el 12,1% del sufragio. Un porcentaje que se había reducido hasta el 5,1% de 2022 con Pablo Fernández elegido procurador y coaligados por primera vez con IU.

“Hay una parte de la clase trabajadora que no se verá representada en las Cortes. Creemos que ha habido acumulación del voto en el PSOE (...) Seguiremos trabajando para la construcción de una alternativa para otra Castilla y León posible”, ha señalado Gascón en una intervención muy breve para valorar los resultados.

Las dos candidaturas han defendido una campaña basada en revertir el fenómeno de la despoblación, el fortalecimiento de los servicios públicos o el acceso a la vivienda. Igual que pasó en Aragón, el acuerdo entre las coaliciones Podemos-Alianza Verde y la que conformaban Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo no fue posible en gran medida por la estrategia de los partidos a escala nacional: el veto de los de Belarra a la organización creada por Díaz, sin implantación real en el territorio, y su apuesta por ir sola a las generales. El desplome (Podemos obtiene casi la mitad de apoyos que Se Acabó la Fiesta ) se produce a pesar de la intensa presencia de la dirección nacional en la campaña, muy distinta a la participación de los ministros de Sumar para arropar a Gascón. La vicepresidenta visitó solo una vez la comunidad, al final y para reunirse con comités de empresas en situación de ERE. Este domingo se encuentra en Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscar.

“Estos resultados tienen consecuencias y daño social para la gente trabajadora. Seguirá un modelo privatizador, clientelar, reaccionario y que ahondará en los problemas estructurales de la Comunidad”, ha afirmado en redes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, candidato a la Junta en las próximas autonómicas, que reconoce que el varapalo “obliga a una reflexión y a intensificar el trabajo desde el territorio y lo social”. Fuentes de Movimiento Sumar también han añadido que los resultados “marcan el camino”. “Hay que seguir apostando por candidaturas de unidad amplias. La gente que quiere votarnos nos está exigiendo acuerdos y nosotras vamos a seguir empujando para que este espacio sea lo más amplio y más diverso posible”, señalan.

Ninguno de los dos partidos se ha beneficiado de una hipotética movilización de la izquierda alentada por el rechazo a la guerra desatada en Oriente Próximo, que ha copado la actualidad las últimas dos semanas, y que en todo caso habría rentabilizado el PSOE, que se lleva su escaño en Valladolid. Tampoco de los debates agitados en la izquierda durante el último mes: desde la propuesta unitaria del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a la puesta de largo del proyecto conjunto de IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, con la incógnita de la retirada de Díaz despejada. El diputado catalán salió muy crítico en redes: “0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”, escribió Rufián.

El paso atrás de la vicepresidenta, unido al declive de Podemos en las urnas, deja a la formación de Belarra sin muchos argumentos para justificar una candidatura en solitario a las generales de 2027. El partido lanzó el año pasado a la eurodiputada Irene Montero, que no fue en las listas de Sumar de 2023, como candidata a La Moncloa. Pero la exministra de Igualdad se ha implicado en primera persona en las últimas campañas, que han acabado en fracaso. Mala carta de presentación para liderar la lista de un Podemos que, además, puede quedar mucho más tocado después de Andalucía.