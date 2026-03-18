Bustinduy insiste en que se ha descartado “muchísimas veces ya” como candidato a liderar el futuro Sumar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha vuelto a descartar este miércoles como candidato a liderar el espacio a la izquierda del PSOE en sustitución de Yolanda Díaz. El dirigente ha negado en los pasillos del Congreso que los partidos de Sumar le hayan pedido que dé el paso para ponerse al frente del proyecto que concurrirá a las próximas generales. “No ha habido tal ofrecimiento”. “En todo caso, yo he sido muy claro muchas veces; no es eso lo que aspiro a hacer”, ha asegurado con rotundidad antes de asegurar que sí va a contribuir “todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté a la altura en 2027″, y que considera que ese [el de cabeza de lista] no es “el papel que deba asumir”.

En varios sectores de la izquierda hay malestar por haber puesto en primer plano el debate sobre el liderazgo de manera prematura, en un momento en el que todavía no está claro qué actores formarán parte de la coalición final, no existe una marca y tampoco un programa conjunto. Además de hacerlo en una semana en la que, opinan varias voces, todo el esfuerzo debería estar volcado en sacar adelante el decreto contra la crisis.

La discusión sobre el futuro del espacio político, ahora dividido entre Sumar y Podemos, se ha acelerado en el último mes tanto por la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como por el lanzamiento de la coalición de los cuatro partidos ahora en el Gobierno (Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar) y el anuncio de la vicepresidenta de bajarse de la carrera electoral. Todo ello, impulsado además por los malos resultados de las formaciones primero en Aragón (solo IU logró un diputado) y el pasado domingo en Castilla y León, donde las dos papeletas a la izquierda de los socialistas se quedaron fuera.

Este martes se publicó que los partidos de Sumar pedían a Bustinduy que liderara el espacio, una información que fue desmentida en un comunicado conjunto por las formaciones de Sumar en el Ejecutivo. “Este es un proceso que se abordará a su debido tiempo, con el máximo respeto tanto a las personas referentes del espacio como a las propias organizaciones que lo conforman”, afirmaba el texto, que añadía que comunicarán, “cuando llegue el momento”, quiénes son “las personas más idóneas para plantar cara a la extrema derecha y revalidar un Gobierno progresista”.

“Creo que lo importante es que nos centremos en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas y en eso estamos, no estamos en otra cosa”, ha respondido esta mañana el ministro a su llegada al pleno.

“¿Se descarta por tanto?”, han insistido los periodistas. “Lo he hecho muchísimas veces ya”, ha respondido.

“La noticia nos provocó un incendio interno”, reconoce una fuente de los partidos, que ve contraproducente señalar nombres en este momento.

Pablo Bustinduy es un perfil que genera consenso entre las formaciones a la izquierda del PSOE y se encuentra entre los ministros mejor valorados por los españoles, según el CIS. Aun así, su conocimiento es bajo (solo lo identifica el 30,2%), afirma ser “consciente” de sus capacidades y ha respondido en múltiples entrevistas con una negativa a asumir la dirección política del espacio. “Bastante tengo con lo que estoy haciendo y voy a pelear todo lo que pueda hasta el último minuto”, indicó a EL PAÍS en diciembre.

También este martes, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, anunció que propondrá a los partidos miembros de Sumar “acelerar” el debate para elegir al nuevo referente electoral de la izquierda alternativa en sustitución de Yolanda Díaz. Pero hay sectores de IU que muestran su malestar con estas declaraciones y aseguran que en ningún caso la organización ha establecido plazos para ello. En conversación con los periodistas, Maíllo también aseguró que él tenía un candidato. Las mismas fuentes señalan que se trata, en todo caso, de una opción “personal”, que en ningún caso ha pasado por los órganos del partido. Y critican, además, que quien siempre ha rechazado los hiperliderazgos diga ahora que en política “no proceden los espacios vacíos”.