Maíllo propone a los partidos de Sumar acelerar la elección del líder a antes de mayo

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, propuso este lunes a los miembros de Sumar abrir cuanto antes el debate para elegir al nuevo referente político y electoral de la izquierda alternativa en sustitución de Yolanda Díaz. En un encuentro con periodistas en Sevilla, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta ha afirmado que esta decisión tiene que tomarse para antes de mayo. Y no porque crea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a adelantar las elecciones, sino porque “en política no proceden los espacios vacíos”. Maíllo ha admitido que sí tiene un candidato, que se ha negado a desvelar.

El coordinador de IU ha hecho pública su posición menos de 48 horas después del batacazo en las urnas de Castilla y León, donde la coalición en la que se incluía su partido y Movimiento Sumar obtuvo solo el 2,2% de los votos, quedando lejos de obtener un escaño en las Cortes. También Podemos cosechó un resultado desastroso, con tan solo el 0,74% de apoyos.

En paralelo, Movimiento Sumar ha abierto el debate sobre el futuro del partido. Está previsto que la formación creada por Yolanda Díaz celebre una reunión de su grupo coordinador, el órgano de decisión entre asambleas, este sábado día 21 para abordar la apertura de un proceso político que tendría como objetivo relanzar la formación en la nueva etapa. Una vez se ha concretado la alianza para las generales entre los partidos de Sumar en el Gobierno (con IU, Comunes y Más Madrid) y cuando la vicepresidenta ha decidido retirarse de la carrera electoral, se plantea una redefinición de la “identidad política” de la organización, que podría incluir o no una renovación de los cargos directivos.

La portavoz parlamentaria del grupo en el Congreso, Verónica Barbero, se ha mostrado este martes “partidaria” de que la fórmula elegida para ese debate sea la Asamblea, con más entidad que una mera conferencia política como la celebrada a finales del año pasado. “Pocos cambios no ha habido últimamente”, ha justificado dando la bienvenida a los debates de la militancia.