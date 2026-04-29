Policías en las escuelas: del conflicto al escándalo

Del mismo modo que, en su momento, la gente entraba en las iglesias para “acogerse a sagrado” y evitar caer en manos de cuerpos armados, una escuela puede ser lo sagrado para una sociedad laica como la nuestra

¡Cómo ha de ser el escándalo por la decisión de meter policías de paisano en las escuelas para que hayan coincidido en la crítica Junts per Catalunya y los Comunes! Oír la misma argumentación de Mónica Sales (JxC) y Jessica Albiach (EnComú) en el Parlament sonaba tan insólito como una alianza de Barça y Espanyol o, aún peor, de Sant Andreu y Europa. Y todo eso, además, pocas horas después de que los de Carles Puigdemont se cargaran la prórroga de alquileres en el Congreso de los Diputados (Gerardo Pissarello, diputado de los Comunes en Madrid, acusó a JxC ayer de “no tener ni un mínimo de humanismo”).

La iniciativa del Govern para pacificar algunos colegios con mossos también ha incomodado a Esquerra y a la CUP, y la portavoz de los anticapitalistas, Pilar Castillejo, ha acusado a Salvador Illa de “comprar el marco mental de la extrema derecha”. El president ha insistido en que “la mitad de los países de la OCDE tienen agentes de este tipo para ayudar a la mediación de las escuelas”, pero lo cierto es que, para el común de la ciudadanía, la incursión de policías en el interior de un recinto educativo puede resultar insólita.

Del mismo modo que, en su momento, la gente entraba en las iglesias para “acogerse a sagrado” y evitar caer en manos de cuerpos armados, una escuela puede ser lo sagrado para una sociedad laica como la nuestra. Aparte de que acudir a mossos d’Esquadra de paisano permanentes permite interpretarse como la admisión del fracaso de un colectivo, el de la Educación, que necesita tutela. Se diría que, en lugar de tener una escuela que educa para conseguir futuras personas adultas que necesiten menos la vigilancia de la policía, se enseña lo contrario: “chavalada, sabed que siempre tendréis a un poli cerca, por si las moscas”.

La oposición admitía este miércoles la existencia de conflictos en las escuelas, aunque Albiach lo argumentaba así: “están directamente relacionados con que uno de cada tres infantes en Catalunya está en situación de pobreza”. Y afirmaban que la solución a estas situaciones ha de salir desde dentro del mundo educativo. Así de enfática sonaba Ester Capella (ERC) ante la consellera Ester Niubó: “¿Usted cree que los educadores sociales no sirven para nada? ¿ustedes creen que los psicopedagogos no sirven para nada? ¿Son conscientes del mensaje que emiten a la sociedad y a las familias?” Niubó ha definido la medida como “preventiva”, y Salvador Illa ha tratado de minimizarla asegurando que se trata de una “prueba de concepto” a petición de algunos centros.

¿Serán esas palabras la antesala de una posible marcha atrás? Quién sabe. Lo cierto es que la idea ha levantado ampollas en un sector tan sensible como crispado en los últimos tiempos, justo cuando los docentes anuncian 17 días de huelga antes de fin de curso y ponen aún más en cuestión el reciente acuerdo del Govern con sólo dos sindicatos.