Las izquierdas de Sumar llaman a “no resignarse” y defienden la “unidad” en el lanzamiento de su nueva alianza

La ministra de Sanidad, Mónica García, reivindica a Díaz, ausente del acto, y los partidos no eluden el debate planteado por Rufián para rentabilizar votos

Las izquierdas de Sumar se conjuran para levantar el ánimo del electorado progresista con un llamamiento a no “resignarse” y el compromiso firme de trabajar por la “unidad”, incorporando a muchas más fuerzas a la nueva alianza para las próximas generales, incluido Podemos. Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar han exhibido músculo este sábado ante más de 600 simpatizantes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se ha habilitado una sala adicional para que algunos de los asistentes pudieran seguir el acto.

La puesta de largo de la confluencia, una forma de resetearse ante los ciudadanos y salir a movilizar a los suyos, llega después de una semana clave para la redefinición del espacio político, menguado por la división en los últimos años. El debate abierto el pasado miércoles por el dirigente de ERC Gabriel Rufián, que ha planteado “renuncias” y confluencias entre la izquierda estatal y nacionalista para evitar la división del voto en las provincias, ha agitado a las organizaciones, que no sin matices, han abierto en algunos casos la puerta a explorar propuestas.

El lanzamiento de la coalición está marcado por el rechazo de los de Ione Belarra, que apuestan por la exministra Irene Montero como cabeza de lista, y la ausencia de Yolanda Díaz, cuya labor ha reivindicado la codirigente de Más Madrid y titular de Sanidad, Mónica García. La vicepresidenta, única ministra de Sumar que no ha asistido este sábado, sigue sin desvelar sus intenciones para las próximas generales y su decisión lo condiciona todo. Nada más terminar la presentación, ha publicado un breve mensaje en redes sociales: “Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras”.

“Aquí no sobra nadie. Necesitamos cada voz, cada átomo progresista en todos los espacios”, ha subrayado García en un acto en el que ha sido jaleada al grito de “¡Mónica!” por el público. “Gracias a Gabriel y a Emilio [Delgado] por el acto del otro día”, ha reconocido expresamente frente a la polémica por las diferencias internas en el partido. “La ciudadanía progresista nos está esperando, está esperando nuestra responsabilidad, generosidad y un proyecto que mire al futuro”. “Sacudámonos el nubarrón, el pesimismo. No somos una taza de Mister Wonderful, pero tampoco le vamos a hacer el caldo gordo a la extrema derecha”, ha alentado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el acto de refundación de la coalición Sumar. Álvaro García La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun. Borja Sánchez-Trillo (EFE) Lara Hernández, coordinadora de Sumar, durante su intervención en el Círculo de Bellas Artes, este sábado. Álvaro García El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la nueva coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes para las próximas elecciones. Borja Sánchez-Trillo (EFE) La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el líder de IU, Antonio Maíllo. Borja Sánchez-Trillo (EFE) Desde la izquierda, el exministro y exlíder de IU, Alberto Garzón; el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago (al fondo); la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Borja Sánchez-Trillo (EFE) La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ricardo Rubio (Europa Press) Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, en un momento de su intervención. Álvaro García Desde la izquierda, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid; Lara Hernández, coordinadora de Sumar; Antonio Maíllo, coordinador federal de IU; Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, posan para los medios antes del acto. Álvaro García El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, saluda a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acompañada de los líderes del Movimiento Sumar, Lara Hernández, y el líder de IU, Antonio Maíllo. Borja Sánchez-Trillo (EFE) El coordinador federal de IU, Antonio Maillo, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, a su llegada al acto. Ricardo Rubio (Europa Press) Ada Colau (en el centro), exalcaldesa de Barcelona, conversa con Manuela Bergerot (a la derecha, portavoz parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Álvaro García El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (a la izquierda), saluda a Enrique Santiago, secretario General del Partido Comunista. Borja Sánchez-Trillo (EFE) Representantes de los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes posan al inicio del acto de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales bajo el lema 'Un paso al frente', este sábado en Madrid. Álvaro García El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado (en el centro), en el Círculo de Bellas Artes. Ricardo Rubio (Europa Press) Cola de asistentes para acceder al acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, este sábado. Álvaro García Cola de gente para acceder al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Álvaro García Desde la izquierda, Alberto Garzón, exministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida; Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, y Manuela Bergerot, portavoz de Sumar Madrid en la Asamblea de Madrid. álvaro García Entrada de acceso al Círculo de Bellas Artes para asistir al acto de presentación de la alianza de izquierdas. Álvaro García

En la misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha pedido a los asistentes entender el “momento histórico” y “gestionar la realidad sin melancolía” para diseñar “una respuesta acertada”. Maíllo ha insistido en que el reto no es generar miedo a las fuerzas reaccionarias, como Vox, sino “atacar las causas de la desigualdad” que empujan a los descontentos a abrazar los postulados de la formación de Santiago Abascal. El líder de IU ha proclamado que el camino abierto hoy entre los cuatro partidos es “irreversible” y que “más organizaciones” se sumarán al proyecto. “El nuevo sentido común que se ha instalado esta semana está en la unidad. Por tanto, tendremos que organizarnos con inteligencia política”, ha defendido.

Sobre la propuesta esbozado por Rufián el miércoles, también ha hablado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que representaba este sábado a los Comunes, una de las organizaciones que ha salido más crítica con la idea del portavoz de ERC, rival electoral directo en Cataluña. “No es nuevo esto. El pasado 23-J ganamos con un trabajo muy minucioso, casi de cirujano, de maximizar todos los escaños. Esa aritmética es muy necesaria. Pero no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se gana con un proyecto político ganador”.

Para el ministro, son tres las cuestiones fundamentales de aquí a las elecciones: gobernar “bien” para la mayoría lo que queda de la legislatura, con el foco en la vivienda y el escudo social, para lo que ha advertido al PSOE que no se gana “con el freno de mano echado”; el combate a la extrema derecha, y la construcción de un proyecto que conecte con esa mayoría social.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha dejado la puerta abierta al debate: “Es posible que nos entendamos las izquierdas federales, confederales, soberanistas. El tiempo histórico hoy es otro y el reto es nuevo. Es una lucha contra lo injusto de nuestro sistema electoral. Debemos y podemos buscar fórmulas. Seamos imaginativos”, ha defendido. La dirigente también ha abogado por una “izquierda más abierta”, también a otros “que no están hoy” en la presentación del Círculo de Bellas Artes, una alusión indirecta a Podemos y a otras fuerzas que forman parte del grupo parlamentario, como Chunta Aragonesista o Més.

“Estamos aquí para no repetir los errores del pasado, 20 y cinco no tienen por qué sumar 25, pero pelearnos entre primos tampoco nos va a ayudar. Falta mucha gente y decimos con tranquilidad: bienvenidos los debates, las ideas, todas las voces, los liderazgos, todos los partidos que se quieran unir para hacer frente a la extrema derecha”, ha asegurado la portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, en la apertura del acto.

De la presentación de este sábado no sale la marca del nuevo proyecto —una elección trascendental que no parece inminente—, ni el liderazgo de la coalición ni los métodos para elegir las listas. Tampoco un programa de mínimos, pero las organizaciones insisten en que llevan trabajando juntas desde el verano y que lo que toca, de momento, es hablar de política. Todos los portavoces han subrayado estos días que han aprendido de los errores del pasado. La gran diferencia con los procesos anteriores es que ahora los protagonistas son los partidos y sus militancias frente a un liderazgo mediático sin estructura por debajo. El contexto, advierten, es otro más peligroso que el de 2023, con una extrema derecha más influyente en todo el mundo, desde Estados Unidos a Italia, pero también en las vecinas Francia o Portugal, donde las fuerzas ultra gozan de una importante presencia.

Entre los asistentes, numerosos cargos orgánicos e institucionales de los partidos. También de ERC (Oriol López, adjunto a la Secretaría general) y EH Bildu (Oihana Etxebarrieta y Floren Aoiz), así como el diputado de Compromís en el grupo parlamentario de Díaz en el Congreso, Alberto Ibáñez; el excoordinador federal de IU y antiguo titular de Consumo, Alberto Garzón; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez; o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En el público había además antiguos dirigentes de Podemos hoy fuera y alejados del partido, como la ex secretaria de Estado de Igualdad y exdirectora de Comunicación de Trabajo con Díaz, Noelia Vera, y el exportavoz del partido en el Senado y viejo coordinador en Madrid Ramón Espinar.