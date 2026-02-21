Las izquierdas de Sumar escenifican la unidad en su refundación para frenar a la ultraderecha

En una semana marcada por el debate de Rufián sobre el espacio, IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar presentan este sábado su alianza con la ausencia de Yolanda Díaz y el rechazo de Podemos

La izquierda vuelve a empezar. Han pasado 12 años de la presentación del manifiesto Mover Ficha en un Teatro del Barrio de Lavapiés abarrotado que veía nacer a Podemos. Aquel proceso, aupado por la movilización social del 15-M, logró armar en tiempo récord una candidatura a las europeas que de la nada consiguió cinco eurodiputados. Fue el debut de un partido que ha revolucionado la última década de la política española, pero cuya fuerza se ha ido consumiendo con los años. En julio de 2022, Yolanda Díaz presentaba Sumar como un proyecto de reconexión con la ciudadanía; una confluencia que, con sus 31 escaños, fue clave para revalidar el Gobierno con el PSOE en 2023, pero que ha atravesado también varias crisis. Este sábado, bajo el lema “Un paso al frente”, Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar se conjuran en el círculo de Bellas Artes para presentar batalla a la ultraderecha, que en los últimos dos años ha incrementado su presencia en las instituciones y su proyección en las encuestas, coincidiendo con la tendencia internacional que ejemplifican la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina o de Donald Trump a la Casa Blanca.

El lanzamiento llega marcado por el debate abierto ante la propuesta de Gabriel Rufián esbozada el miércoles pasado para crear candidaturas de unidad que eviten la competencia entre las izquierdas en algunas provincias, una idea que él mismo ha matizado en las últimas horas al señalar que no habla de “retirar” listas, sino de crear “confluencias”. También por la ausencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sin desvelar aún su futuro, ha querido dejar el protagonismo a las formaciones; y por el portazo dado por el partido de Ione Belarra a una alianza. “Cuatro diputados valientes de Podemos valen más que cinco ministros de Sumar”, desdeñó este viernes su secretaria general ante el órgano de dirección del partido.

Belarra, que había guardado silencio sobre el coloquio entre el portavoz de ERC y el diputado díscolo de Más Madrid Emilio Delgado, también criticó la apelación al “miedo” a la ultraderecha de Rufián y su planteamiento: “Si todo es cálculo electoral, la conclusión es que hay que apoyar al PSOE”.

Tras varios ciclos marcados por los hiperliderazgos en la izquierda (Pablo Iglesias, la vicepresidenta Díaz), la enésima refundación del espacio político plantea ahora como diferencia fundamental que el protagonismo recaiga en las organizaciones políticas y sus militancias, que sellan un acuerdo cuando todavía no están convocadas las próximas generales para trabajar un programa conjunto sin las urgencias de los tiempos electorales. Una coalición que busca relacionarse de manera horizontal, integrada por organizaciones con fuerte arraigo territorial y que tiene vocación plurinacional, según defienden sus portavoces.

Del acto de este sábado no saldrá el nombre de la marca ni tampoco su rostro visible. Ni siquiera un manifiesto o documento básico de esa alianza, pero sí un compromiso ante la ciudadanía de trazar una hoja de ruta común que trabajará para incorporar a más actores políticos, organizaciones y sociedad civil, tal y como han explicado los dirigentes estos días.

La discusión agitada ya a comienzos de febrero con las dos ofertas de la izquierda —una muy mediática, con dos figuras que tienen mucho tirón en las redes sociales, y otra trabajada durante meses— ha elevado las expectativas sobre el acto de este sábado, concebido como un primer paso para dar “certidumbre y seguridad” a su electorado. Las reuniones, con responsables de los cuatro partidos en el Gobierno, llevan sucediéndose de manera semanal desde el verano con el detonante de la crisis en el PSOE que llevó a su ex número tres Santos Cerdán a prisión preventiva y alertó a Sumar sobre un posible adelanto electoral.

Una sala del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con aforo para 400 personas, será el escenario de la puesta de largo del proyecto. El acto lo abrirá la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, e intervendrán responsables de las cuatro organizaciones. Los ministros de Sanidad, Mónica García (MM), de Cultura, Ernest Urtasun (Comunes) y Juventud e Infancia, Sira Rego (IU) , y los líderes de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Entre los invitados, el excoordinador federal de IU y antiguo responsable de Consumo en el Gobierno, Alberto Garzón; el que fuera secretario de Estado de Derechos Sociales la pasada legislatura, Nacho Álvarez; los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez; o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Entre los partidos asistentes estarán ERC y EH Bildu, así como Compromís, a través de su diputado en Sumar, Alberto Ibáñez. El encaje de la coalición valencianista, igual que los de Chunta y Més, que ya forman parte del mismo grupo parlamentario, se verá en una segunda fase del proceso.

La gran ambición de este proyecto es construir una alternativa que reconecte con la ciudadanía y sea capaz de movilizar el voto de la izquierda en un contexto de avance de Vox, que duplicó escaños en las autonómicas de Extremadura en diciembre y este mes en Aragón. En esta última, la marca territorial, CHA, resultó la gran ganadora de la izquierda, con seis escaños; Podemos desapareció de las Cortes e IU-Sumar retuvo un único diputado.

Aunque no hay un calendario definido aún, la nueva alianza planea recorrer el territorio para dar a conocer y aterrizar su proyecto. Todas las fuentes insisten en que la tarea en este momento es hablar de objetivos políticos, anteponiendo ese diálogo inédito entre organizaciones en un momento que sus protagonistas tildan de emergencia democrática. E insisten en que, a pesar de que la organización es importante, los métodos de elección, las listas, los nombres y los liderazgos llegarán después.

Esta es precisamente la incógnita principal: el papel de la vicepresidenta, que sigue siendo el referente de Sumar en el Gobierno. Este viernes, en declaraciones a RNE, Lara Hernández llamó a “dejar a un lado los egos” para construir “con humildad” un proyecto “sólido y solvente”. Yolanda Díaz también ha dado la bienvenida a todas las propuestas que sirvan para movilizar. El reto más difícil.