El acto de presentación de la alianza de izquierdas, en imágenes

19 fotosALIANZA DE IZQUIERDASEl acto de presentación de la alianza de izquierdas, en imágenesMovimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid presentan su coalición para concurrir a las elecciones generales El PaísMadrid - 21 feb 2026 - 12:53Actualizado: 21 feb 2026 - 14:01CETEl coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el acto de refundación de la coalición Sumar.Álvaro GarcíaLa ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun.Borja Sánchez-Trillo (EFE)Lara Hernández, coordinadora de Sumar, durante su intervención en el Círculo de Bellas Artes, este sábado. Álvaro GarcíaEl ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la nueva coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes para las próximas elecciones.Borja Sánchez-Trillo (EFE)La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el líder de IU, Antonio Maíllo.Borja Sánchez-Trillo (EFE)Desde la izquierda, el exministro y exlíder de IU, Alberto Garzón; el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago (al fondo); la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Borja Sánchez-Trillo (EFE)La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.Ricardo Rubio (Europa Press)Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, en un momento de su intervención.Álvaro GarcíaDesde la izquierda, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid; Lara Hernández, coordinadora de Sumar; Antonio Maíllo, coordinador federal de IU; Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, posan para los medios antes del acto.Álvaro GarcíaEl ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, saluda a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acompañada de los líderes del Movimiento Sumar, Lara Hernández, y el líder de IU, Antonio Maíllo.Borja Sánchez-Trillo (EFE)El coordinador federal de IU, Antonio Maillo, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, a su llegada al acto.Ricardo Rubio (Europa Press)Ada Colau (en el centro), exalcaldesa de Barcelona, conversa con Manuela Bergerot (a la derecha, portavoz parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Álvaro GarcíaEl secretario general de UGT, Pepe Álvarez (a la izquierda), saluda a Enrique Santiago, secretario General del Partido Comunista.Borja Sánchez-Trillo (EFE)Representantes de los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes posan al inicio del acto de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales bajo el lema 'Un paso al frente', este sábado en Madrid.Álvaro GarcíaEl diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado (en el centro), en el Círculo de Bellas Artes.Ricardo Rubio (Europa Press)Cola de asistentes para acceder al acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, este sábado.Álvaro GarcíaCola de gente para acceder al Círculo de Bellas Artes de Madrid.Álvaro GarcíaDesde la izquierda, Alberto Garzón, exministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida; Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, y Manuela Bergerot, portavoz de Sumar Madrid en la Asamblea de Madrid. álvaro GarcíaEntrada de acceso al Círculo de Bellas Artes para asistir al acto de presentación de la alianza de izquierdas.Álvaro García