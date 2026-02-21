Ir al contenido
España
19 fotos
ALIANZA DE IZQUIERDAS

El acto de presentación de la alianza de izquierdas, en imágenes

Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid presentan su coalición para concurrir a las elecciones generales

El País
El País
Madrid -
