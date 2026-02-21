Última hora del acto por la unidad de la izquierda, en directo | Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar presentan su alianza electoral

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge este sábado el acto Un paso al frente, en el que Izquierda Unida (IU), Más Madrid (MM), Comunes y Movimiento Sumar presentan su alianza electoral de cara a 2027. Está previsto que comience a las 11.30 y la encargada de presentarlo será Rita Maestre, portavoz de MM en el Ayuntamiento de la capital. En representación de IU, intervendrá Antonio Maíllo; de Comuns, Ernest Urtasun, ministro de Cultura; de Sumar, Lara Hernández, y de MM, la responsable de Sanidad, Mónica García. “Las cuatro organizaciones queremos dejar clara nuestra voluntad de plantar cara [...] no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que [el líder de Vox, Santiago] Abascal se siente en el Consejo de Ministros”, afirmaron fuentes de los partidos cuando se anunció la conferencia política, a la que no asistirá la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz. La también ministra de Trabajo explicó el pasado miércoles su ausencia afirmando que es “el momento de las formaciones políticas”.

