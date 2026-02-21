Última hora del acto por la unidad de la izquierda, en directo | Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar presentan su alianza electoral
Yolanda Díaz no asistirá al acto que se celebra en Madrid
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge este sábado el acto Un paso al frente, en el que Izquierda Unida (IU), Más Madrid (MM), Comunes y Movimiento Sumar presentan su alianza electoral de cara a 2027. Está previsto que comience a las 11.30 y la encargada de presentarlo será Rita Maestre, portavoz de MM en el Ayuntamiento de la capital. En representación de IU, intervendrá Antonio Maíllo; de Comuns, Ernest Urtasun, ministro de Cultura; de Sumar, Lara Hernández, y de MM, la responsable de Sanidad, Mónica García. “Las cuatro organizaciones queremos dejar clara nuestra voluntad de plantar cara [...] no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que [el líder de Vox, Santiago] Abascal se siente en el Consejo de Ministros”, afirmaron fuentes de los partidos cuando se anunció la conferencia política, a la que no asistirá la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz. La también ministra de Trabajo explicó el pasado miércoles su ausencia afirmando que es “el momento de las formaciones políticas”.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido desde 2019, o planea ceder, 100 parcelas públicas para que sean explotadas durante décadas, y obteniendo jugosos beneficios, por operadores privados, según documentación consultada por EL PAÍS en el portal de contratación. Esos terrenos, en su mayoría cedidos gratuitamente y de origen municipal, acogen o acogerán al menos cinco colegios privados concertados; 40 residencias y centros de día, como desveló este diario el lunes; y miles de pisos de alquiler teóricamente asequible. El plazo de explotación del que gozarán las empresas ganadoras de los concursos varía de los 40 años a los 70, prorrogables a 75, el máximo permitido por la ley, tras lo cual los edificios construidos con financiación privada revertirán en el patrimonio público. En el entretanto, los inversores ofrecerán plazas públicas mientras se lucran gracias a las plazas privadas ofertadas, el cobro de los alquileres, o servicios anexos. Una decisión política e ideológica que alivia las cuentas presentes de Madrid, pero hipoteca a cualquier futuro gobernante. Cuestión de eficacia, defienden en el Gobierno regional para escándalo de la oposición de izquierdas.
La izquierda vuelve a empezar. Han pasado 12 años de la presentación del manifiesto Mover Ficha en un Teatro del Barrio de Lavapiés abarrotado que veía nacer a Podemos. Aquel proceso, aupado por la movilización social del 15-M, logró armar en tiempo récord una candidatura a las europeas que de la nada consiguió cinco eurodiputados. Fue el debut de un partido que ha revolucionado la última década de la política española, pero cuya fuerza se ha ido consumiendo con los años. En julio de 2022, Yolanda Díaz presentaba Sumar como un proyecto de reconexión con la ciudadanía; una confluencia que, con sus 31 escaños, fue clave para revalidar el Gobierno con el PSOE en 2023, pero que ha atravesado también varias crisis. Este sábado, bajo el lema “Un paso al frente”, Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar se conjuran en el círculo de Bellas Artes para presentar batalla a la ultraderecha, que en los últimos dos años ha incrementado su presencia en las instituciones y su proyección en las encuestas, coincidiendo con la tendencia internacional que ejemplifican la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina o de Donald Trump a la Casa Blanca.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este sábado 21 de febrero. El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge a partir de las 11.30 el acto Un paso al frente, en el que Izquierda Unida (IU), Más Madrid (MM), Comunes y Movimiento Sumar presentan su alianza electoral de cara a 2027.
