¿Gana la izquierda con la propuesta de Rufián? Los cálculos con encuestas y simulaciones

La izquierda arañaría algunos escaños si reúne sus votos. Pero con los sondeos actuales, seguiría lejos de frenar una mayoría de PP y Vox

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Gabriel Rufián ha abierto un debate a la izquierda del PSOE. Su propuesta es sencilla: reunir fuerzas estatales y nacionalistas para explotar el sistema electoral en cada provincia. El objetivo sería maximizar los escaños de la izquierda y evitar la mayoría absoluta de PP y Vox. Aunque no hay una fórmula concreta —ni un acuerdo—, podemos simular sus resultados en unas hipotéticas elecciones.

Escenario 1. Encuestas actuales

El promedio de encuestas dice que hoy la derecha ganaría las elecciones con cierta holgura. La primera fuerza sería el PP, con alrededor del 31% de los votos, y junto con Vox (19%) y Se Acabó la Fiesta (2%) llevarán la suma de derechas al 52% de votos. Son seis puntos más que en 2023, lo que da cuenta del giro que las urnas ya han confirmado en Aragón y Extremadura.

El ascenso de PP y Vox les llevaría a rondar los 198 escaños, según nuestros cálculos (ver metodología). Lograrían 28 asientos más que en 2023 y superarían por mucho los 176 escaños necesarios para gobernar.

La suma de izquierdas se quedaría en 139 escaños (con PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG), lejos de los 166 que lograron en 2023. Este cálculo asume que la izquierda repite algunos acuerdos de 2023 (Sumar se presenta con Más Madrid en Madrid, con la Chunta en Aragón y con Compromís en la Comunidad Valenciana), pero que Sumar y Podemos van separados (como en las europeas de 2024).

Escenario 2. Acuerdo de Sumar y nacionalistas

Nuestro segundo escenario considera un acuerdo del tipo que propone Rufián, donde ERC, BNG, Bildu y los partidos que ya se integraron en Sumar en 2023 acuerdan no competir en ninguna provincia. Es decir, en nuestras simulaciones el pacto funciona así: en Cataluña, todos los votos del pacto van a ERC (o a una lista común de nombre acordado); en País Vasco y Navarra, a Bildu; en Galicia, al BNG; en Valencia, a Compromís; y en el resto de España, a Sumar. ¿Cómo cambiaría esto el resultado?

La suma de PP y Vox tendría 197 escaños, prácticamente igual que antes (baja uno). El pacto beneficia a ERC (+4 escaños) y Bildu (+1), pero a costa del PSOE (-2) y Sumar (-2), no tanto de la derecha. ¿Qué provincias cambiarían? Solo cuatro. En Girona, ERC arrebata un escaño al PP. En Tarragona, ERC quita uno al PSOE. En Gipuzkoa, Bildu toma uno del PSOE. Y en Barcelona, ERC absorbe los dos de Sumar.

Escenario 3. Sumar, nacionalistas y Podemos

Nuestro tercer escenario es igual que el anterior, pero asume que Podemos también entra el pacto, de manera que sus votos se suman a la lista común o líder.

Aquí la suma de PP y Vox retrocede más: perderían siete escaños para rondar los 191. Pero su mayoría seguiría siendo cómoda. La izquierda del PSOE pasaría de 29 a 44 escaños. De esos 15 escaños de subida, 7 los pierde el PP (en A Coruña, Cádiz, Córdoba, Girona, Las Palmas, Málaga y Zaragoza), pero uno sale del PNV (en Bizkaia) y otros siete son del PSOE (Asturias, Gipuzkoa, Illes Balears, Lleida, Navarra, Tarragona y Valencia).

El resto de variables

Estos cálculos son un ejercicio hipotético que parte de los sondeos actuales. El día que haya elecciones el contexto será diferente. Además, la misma convocatoria puede producir movimientos. En 2023, por ejemplo, lo que vimos durante la campaña fue un avance de la izquierda que acabó por batir sus sondeos y recuperar suficiente terreno a la derecha como para conservar el gobierno.

Pero, ¿cuánto necesita mejorar la izquierda ahora?

Hemos vuelto al simulador para responder. Sin un pacto como el que propone Rufián, la derecha mantiene mayoría absoluta incluso con la izquierda cinco puntos por encima de lo que dicen las encuestas actuales. Es decir, que tiene mucho margen. Con un pacto completo (Sumar, nacionalistas y Podemos), la derecha solo pierde la mayoría cuando la izquierda mejora alrededor de esos 5 puntos (pasando del 37% al 42%; y reduciendo la derecha del 52% al 47%). En ese caso, la suma de PP y Vox bajaría a 173 escaños, 3 menos que los 176 de la mayoría.

Un último escenario “Todo PSOE” lleva la lógica al extremo. Supone que todos los votos de izquierda —Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, etcétera— fueran directamente al PSOE en cada provincia. Es políticamente irreal, pero ilustrativo: incluso así, la derecha seguiría ganando con 179 escaños (PP 115 y Vox 64), suficiente para la mayoría. El PSOE se quedaría en 161.

Por supuesto, las cosas también pueden ir mejor para la derecha. Por ejemplo, si Se Acabó la Fiesta no concurriera y sus votos se repartieran entre PP y Vox, la suma de la derecha subiría a 202 escaños.

En resumen, la izquierda necesita algo más que mover sus votos entre listas: para gobernar necesita más votos de los que hoy le dan las encuestas.

Metodología. Nuestro cálculo de escaños resulta de un proceso en cuatro pasos: 1) partimos del voto estimado por un promedio de encuestas, publicadas; 2) estimamos el voto en cada provincia a partir de ese promedio, usando como referencia los resultados de las europeas de 2024 para Sumar, Podemos y SALF y de las generales de 2023 para el resto de fuerzas ; 3) adaptamos estos votos provinciales según las características del escenario —por ejemplo, para sumar en una lista ERC y Sumar—; y 4) repartimos los escaños de cada provincia según D’Hondt.