El batacazo en Castilla y León aumenta la presión a Podemos para un pacto en Andalucía

Resultados “nefastos”, “dramáticos”, “terribles”, “duros”. Cualquier calificativo se quedaba corto este lunes por la mañana en los discursos de los distintos portavoces del espacio a la izquierda del PSOE, que con dos candidaturas —la de Podemos-Alianza Verde y la que reunía a Izquierda Unida, Movimiento Sumar (MS) y Verdes Equo— desapareció este domingo de las Cortes de Castilla y León. El partido de Ione Belarra, que debutó en 2015 en la comunidad con el 12,1% del voto y se hundió este 15-M hasta el 0,74%, ha modulado este lunes el tono, abriendo la puerta, incluso, a un cambio de estrategia en las andaluzas previstas para esta primavera. El diputado crítico en el Parlamento autonómico, José Manuel Gómez Jurado, ha pedido que se corrija el rumbo y el portavoz del partido, Pablo Fernández, en un tono poco habitual, reconoce la necesidad de llevar a cabo una “reflexión”, de la que se sacarán conclusiones en “los próximos días”, según dijo en rueda de prensa. En un contexto muy complicado para la izquierda, Movimiento Sumar, el partido creado por Yolanda Díaz, ha confirmado también que prepara un proceso político para relanzarse y redefinir su identidad después de la renuncia de la vicepresidenta a presentarse a las próximas generales.

Aunque no se manifiesta en público, la dirección nacional es partidaria de concurrir en solitario en Andalucía, y en la dirección andaluza hay disparidad de criterios, a favor y en contra de esa opción. En solitario cuentan con pocas opciones, según las encuestas. Así, la oferta electoral quedaría dividida en tres listas a la izquierda del PSOE: la de Podemos, la de Por Andalucía (que incluye a IU y Movimiento Sumar, entre otros) y la de Adelante Andalucía (la formación andalucista que impulsó Teresa Rodríguez).

“Es evidente que tenemos que reflexionar, que ofrecer a la ciudadanía un proyecto de izquierdas que sea atractivo para que la gente deposite la confianza en nosotros. Toca pensar, reflexionar”, ha admitido en rueda de prensa Fernández al ser preguntado por la la debilidad de un espacio fragmentado ante los comicios de mayo o junio. “La cuestión compete a la dirección de Podemos en Andalucía, pero tomaremos la mejor decisión, la tomarán los compañeros, para que la izquierda esté lo más fuerte posible, para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha y para que haya una alternativa nítidamente de izquierdas”, ha incidido sin querer ir más allá.

El secretario de Organización de Podemos, exprocurador en Castilla y León y antiguo coordinador autonómico del partido, ha admitido que el resultado es “muy duro”. “Particularmente para mí como leonés”, ha afirmado Fernández, quien, tratando de aligerar la tensión, se ha comparado con el artista británico que canceló la semana pasada un concierto en Valencia. “He pasado una muy mala noche. He dormido menos que Morrissey en las Fallas”, ha asegurado. “Es obvio que tenemos que reflexionar y aprender de lo que nos han dicho las urnas”, ha incidido.

Horas antes, en RNE, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, todavía una voz autorizada entre la militancia y en la dirección del partido, dejaba un mensaje similar. “Lo que dice [Gabriel] Rufián es verdad y pone encima de la mesa lo que preocupa”, aseguró. “Las cosas buenas en política son como las salchichas: cómete la salchicha y no preguntes qué ha habido que hacer para fabricarla. Es decir, no basta con un tuit, con voluntad. Es muy difícil rearmar un espacio que de alguna manera fue destruido”, ha señalado. “En ausencia de una institucionalidad interna que permita decir que haya unas primarias o una manera de ponerse de acuerdo, creo que no es sencillo, pero quiero ser optimista. Todo el mundo tiene claro lo que toca hacer. Creo que cuando hay una izquierda fuerte a la gente eso le gusta”, ha señalado.

Desde Izquierda Unida, algunas voces ponen en duda en privado que el resultado de este domingo vaya a cambiar algo la decisión de Podemos de ir separados en Andalucía. “No han dado ningún paso en ese sentido”, contraponen. Pero el partido de Ione Belarra, que ha elegido en primarias como cabeza de lista al diputado Juan Antonio Delgado, se enfrenta a una revuelta interna. Partidario de ir en coalición, Gómez Jurado se pronunció con dos mensajes en redes desde el domingo. En el primero de ellos, llamaba a revertir la situación: “¿Y se supone que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y boquita callada, aun yendo de desastre en desastre en las últimas elecciones por no ser traidores a no sé qué causa? Andalucía es la siguiente parada y solo hay una causa: que la izquierda saque el mejor resultado posible”. En el segundo, de esta misma mañana, reconoce que la unidad “no es la panacea ni la respuesta a lo que le pasa a la izquierda”, pero añade: “Fragmentar las opciones y tirar votos a la basura en un tiempo en el que los votos no sobran, también es una temeridad bastante demostrada”.

Asamblea o conferencia política

“Con la unidad no basta”, ha rechazado en rueda de prensa la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que sin embargo ha abogado por “construir” un espacio de “reencuentro” que levante “proyectos políticos ganadores”. Su coalición, que tenía como cabeza de lista al coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, logró solo el 2,2% de los apoyos, un resultado que los ha dejado muy lejos de obtener el único escaño al que aspiraban, por Valladolid. “No es el resultado que queríamos”, ha resumido también la responsable de Organización federal de Izquierda Unida, Eva García Sempere.

Este próximo sábado día 21, MS celebrará una reunión de su Grupo Coordinador, el máximo órgano de decisión entre asambleas, tal y como ha adelantado Artículo 14 y ha confirmado Hernández. Encima de la mesa, la propuesta para poner en marcha un proceso político que sirva para replantear la identidad del partido tras el paso a un lado de Díaz. Fuentes de la organización indican que no se ha decidido aún si usarán la fórmula de la asamblea (sería la tercera desde 2024) o la de conferencia política, ni el alcance de los cambios previstos en ella, que podrían afectar incluso a la propia dirección.