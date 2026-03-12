Morrisey cancela su concierto de esta noche en Valencia “por falta de sueño”

El cantante británico, exlíder de The Smiths, llegó a la ciudad, que se prepara para las Fallas, y le fue “imposible dormir o descansar durante toda la noche debido al ruido”

El cantante británico Morrissey (66 años), exlíder de la banda The Smiths, ha cancelado el concierto programado para esta noche en Valencia por “falta de sueño debido al ruido” en la ciudad que se prepara ya para celebrar sus Fallas. Era el primero de los tres espectáculos que iba a dar en España dentro de su gira europea: el próximo es el sábado 14 en Zaragoza (Auditorio de Zaragoza) y luego tiene previsto presentarse el lunes 16 en Sevilla (Cartuja Center). Las entradas para los tres recitales están agotadas. En Valencia el concierto se iba a celebrar en el Palau de Les Artes, con un aforo de unas 1.200 personas.

“Tras viajar durante dos días por carretera, Morrissey llegó al hotel de Valencia a última hora del miércoles. Le fue imposible dormir o descansar durante toda la noche debido al ruido del festival, los ritmos techno a todo volumen y los anuncios por megáfono”, dice el comunicado en la página web del artista. “Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico. Antes de salir hacia el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben que el espectáculo sigue siendo posible en estas circunstancias”.

El año pasado, el temperamental vocalista ya suspendió el único recital que iba a dar en España, en junio de 2025 en el ciclo Noches del Botánico de Madrid. En esta ocasión alegó una indisposición. “Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda. Como resultado, y con gran pesar, la actuación prevista mañana en Madrid queda cancelada”, contó el equipo del artista. El músico lleva sin actuar en España diez años.

La cancelación de Valencia es un nuevo episodio dentro de las extravagancias y polémicas que arrastra el influyente vocalista durante las dos últimas décadas. Además de sus recurrentes desplantes en los directos, Morrissey ha sido acusado de apoyar a la ultraderecha. En 2017, en una entrevista con el diario alemán Die Spiegel se declaró en contra de la inmigración: “Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa. Si intentas que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos, muchos años. Y ahora la desperdician. Creo que es triste”.

Apoyó públicamente a Nigel Farage, líder del UK Independence Party, y se posicionó a favor del Brexit. Durante la pandemia, el cantante se mostró beligerante con la posición del gobierno de su país. “Nuestra libertad actual se limita a visitar los supermercados y a comprar sofás. El gobierno actúa como emperadores chinos… ‘Te permitiremos vivir como nosotros si te comportas“, señaló.

Morrissey publicó el pasado viernes su nuevo disco, Make-Up Is a Lie, el primero en seis años. La recepción por parte de la crítica especializada no ha sido muy entusiasta. La web Album of the Year realiza una media con la puntuación de varias críticas de medios, y el resultado es de 57 sobre 100. Pero resultado obtiene con la valoración de los usuarios, que deja el disco en 38 sobre 100. El crítico de la revista Rolling Stone apunta: “El punto más bajo del disco es la pálida y deslucida canción disco de Notre Dame, en la que plantea la teoría conspirativa xenófoba de que el incendio de 2019 que destruyó la catedral de Notre Dame fue el resultado de un ataque terrorista no investigado".