Los partidos de la izquierda se revuelven por los plazos y las quinielas para relevar a Yolanda Díaz

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid la semana pasada. Pide apoyo para 'En Común' y avisa de que cada voto a Vox y PP "es un voto a Trump y a Netanyahu" POLITICA CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

Los partidos a la izquierda del PSOE se revuelven. El debate sobre el futuro del espacio político, sin marca ni líder definidos, ha regresado a primera línea tras el varapalo en Castilla y León. Aunque los resultados de las autonómicas —que han dejado a las dos listas de Podemos e IU-Sumar sin representación en las Cortes— no son extrapolables a unas generales, la debacle castellanoleonesa ha puesto de nuevo a los partidos en alerta. Mientras el coordinador federal de Izquierda Unida pidió el martes “acelerar” la elección del sustituto de Yolanda Díaz como referente electoral, varios partidos abogan por avanzar primero en otros aspectos del proyecto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, una de las figuras que concita mayor consenso entre las cuatro formaciones de Sumar en el Gobierno, y uno de los perfiles mejor valorados dentro del Ejecutivo, según el CIS, volvió a descartarse como candidato este miércoles.

“He sido muy claro muchas veces; no es eso lo que aspiro a hacer”, reiteró a primera hora en los pasillos de la Cámara baja. “Voy a contribuir todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en 2027, pero no creo que ese [el de cabeza de lista] sea el papel que yo deba asumir”, dijo Bustinduy.

Los efectos del conflicto en Oriente Próximo se dejan notar ya en la economía española, con el precio de la luz o los carburantes al alza, y los socios del Gobierno negocian esta semana contra el reloj la batería de medidas que aprobará el Consejo de Ministros el viernes. En este contexto, son varias las fuentes que creen un error ponerse a hablar de liderazgos. “Lo importante es que nos centremos en lo que nos ocupa, que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán; que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas. Y en eso estamos, no en otra cosa”, rechazó el propio Bustinduy.

“Esa aceleración [sobre la elección referente] tiene que partir de un sentido común que creo que comparten todas las organizaciones”, había dicho el martes Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, que se presenta como candidato de Por Andalucía a la Junta en los comicios autonómicos previstos esta primavera. Fuentes parlamentarias interpretan que está hablando desde esa posición, que su llamada conecta con un sentir del electorado que pide respuestas y que está presionado también por su propia cita electoral, donde tanto la coalición de izquierdas (previsiblemente sin Podemos en la papeleta) como él mismo se juegan mucho más que en Castilla y León. En los últimos comicios, el debate agitado en la izquierda en el último mes, con el lanzamiento de la confluencia de IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar, pero también la propuesta de unidad del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desautorizado por su partido, no ha tenido efectos movilizadores.

Este miércoles, sectores de IU mostraban su malestar con las declaraciones del líder federal y aseguraban que en ningún caso la organización ha establecido plazos para elegir al líder del espacio. En conversación con los periodistas, Maíllo también aseguró que él tenía un candidato, aunque no lo desveló. Las mismas fuentes señalan que se trataría de una opción “personal”, que en ningún caso ha pasado por los órganos del partido. Y criticaban, además, que quien siempre ha rechazado los hiperliderazgos diga ahora que en política “no proceden los espacios vacíos”.

“El trabajo de esta semana era empujar desde todos los sitios para que salga el real decreto; el gran asunto de la legislatura es la vivienda, y es ahí donde la izquierda se la juega”, insisten en los partidos de Sumar.

“Si no hay ya un candidato, es porque no lo tenemos”, reconocen en Más Madrid. Una voz autorizada del partido que dirige Mónica García aboga, en todo caso, por resolver antes otros aspectos del proceso, algo que también ven oportuno en los Comunes. Entre los argumentos, creen que señalar ahora un referente sería exponerlo ya a los ataques. “Primero debemos construir el proyecto para darle a quien se ponga al frente unas garantías”, sostiene una diputada, que apuesta por liderazgos corales, con un método de comunicación coordinado y que la definición de la marca se resuelva primero. Algunos se muestran partidarios de optar por una mujer, porque, a excepción de Irene Montero en Podemos, los aspirantes de PSOE, PP y Vox son hombres. Otro diputado reconoce que el señalamiento de personas concretas a través de los medios “provoca un incendio interno”. Las conversaciones informales, admiten los partidos, se dan sobre todos los asuntos, también el candidato, pero aún no se han sentado en una mesa para consensuarlo y trasladar una propuesta.

A la vez, Movimiento Sumar, la organización que coordina Lara Hernández, decide este sábado si celebra o no una asamblea para relanzarse y redefinir su papel tras la retirada de su referente político (Díaz). El grupo coordinador decidirá el formato de ese proceso, que podría servir únicamente para elegir al sustituto de Carlos Martín como dirigente junto a Hernández (el diputado dimitió del cargo de cocoordinador el pasado agosto y aún no ha sido reemplazado) o abordar un debate más amplio que abriera la puerta a una remodelación profunda de la ejecutiva.