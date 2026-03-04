Rufián arrasa entre los votantes de izquierda para liderar una candidatura de unidad

Un 52% de quienes planean apoyar a Sumar, Podemos, ERC, Bildu y el BNG se decantan por el diputado independentista para encabezar una alianza a la izquierda del PSOE tras la retirada de Yolanda Díaz

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, es el claro favorito de los votantes a la izquierda del PSOE, contando fuerzas estatales e independentistas, para liderar una candidatura de unidad. Así lo muestra el barómetro especial sobre este espacio político de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, que detalla cómo entre los votantes de Sumar —es decir, de los distintos partidos que integraron la coalición Sumar en las generales de 2023—, Podemos, ERC, Bildu y BNG, más de la mitad eligen a Gabriel Rufián cuando se les pregunta quién preferirían que liderara una alianza a la izquierda del PSOE.

Este es solo uno de los resultados de la encuesta que ponen de relieve que la sintonía del electorado de la izquierda alternativa con el diputado independentista destaca sobre la que suscitan el resto de sus figuras. Todos los datos de la encuesta pueden consultarse en abierto en este enlace.

El grueso de la encuesta, con 2.310 entrevistas online, se realizó entre el 20 y el 23 de febrero, en pleno debate sobre el futuro de este espacio político, que desde 2020 forma parte del Gobierno. Dos días antes de empezar a recabar respuestas, Rufián (ERC) y Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid, mantuvieron una charla de gran repercusión sobre posibles estrategias para frenar al PP y Vox. En plena elaboración de las entrevistas, cuatro partidos de este espacio —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes— presentaron una coalición. Todo eso fue antes de que Yolanda Díaz anunciase el miércoles pasado, 25 de febrero, que no será candidata.

Ya antes de este anuncio de retirada, Rufián era el favorito del conjunto de votantes a la izquierda del PSOE, considerando votantes a aquellos que tienen intención de apoyar a los partidos de este espacio en las generales. Un 46,4% de los que planean coger una papeleta a la izquierda del PSOE respondieron que preferían a Rufián como líder de un espacio político unificado, muy por delante de la propia Díaz (17,2%). Los porcentajes se obtienen solo entre aquellos que conocen a cada candidato.

Rufián era el favorito entre los votantes de cada uno de los partidos salvo de los de Sumar, que preferían por poco a Díaz, eligiendo dentro de una lista cerrada de 12 nombres. El 35,9% se inclinaban por la vicepresidenta segunda, frente a un 32,1% que elegían al diputado republicano. Rufián era el más elegido por los votantes de Podemos (39,4%, frente a 22,9% de su propia candidata, Irene Montero), de ERC (63,7%), del BNG (53,4%) y de Bildu (49%).

Una vez apartada Díaz y sin su nombre en la lista, una muestra adicional de 500 entrevistas permite observar cómo su condición de líder favorito crece, en concreto del 46,4% al 52%. La diferencia es abismal con respecto a la segunda opción, Irene Montero (9,8%), candidata de Podemos, y la tercera, Emilio Delgado, de Más Madrid (7,7%). Rufián arrasa.

Unir y movilizar

Entre los votantes a la izquierda del PSOE, Rufián es visto como el más capaz de afrontar hasta cuatro tareas cruciales para un líder de este espacio. Una vez retirada Díaz, un 59,8% señalan a Rufián como el más capaz de unir a la izquierda (el segundo es el antiguo líder de IU Alberto Garzón, con un 10,1%); un 59,3% lo señalan como el más capaz de movilizarla (el segundo es Emilio Delgado, con un 11,8%); un 57,7% lo señalan como el más capaz de atraer a un electorado amplio (el segundo es Garzón, con un 10,1%); y un 40,6% lo señalan como el más preparado para gobernar España (la segunda es Irene Montero, que ya ha sido ministra, con un 21,9%). Cuatro tareas y en las cuatro arrolla Rufián.

Al igual que ocurría con la pregunta sobre el líder preferido, antes de que Díaz anunciara su decisión de no repetir como candidata, Rufián ya era el favorito para todas estas tareas. Incluso entre los votantes de Sumar en concreto, Rufián era percibido como más capaz de unir y movilizar a la izquierda y de atraer a un electorado amplio que la vicepresidenta segunda, aunque no más capaz de gobernar España. El diputado de ERC supera a Irene Montero entre los votantes de Podemos como líder más adecuado para encarar los cuatro desafíos: unir, movilizar, ampliar, gobernar.

Conocimiento y valoración

Con la izquierda alternativa en busca de un nuevo líder, la encuesta ofrece datos sobre conocimiento y valoración de distintas figuras relevantes, todas ellas vinculadas a partidos salvo Unai Sordo, secretario general de CC OO, que circula en las conversaciones sobre posibles nombres para el futuro.

Tomando como muestra a votantes de todos los partidos, no solo del espacio progresista, Rufián es el segundo líder más conocido a la izquierda del PSOE (90,6%), solo por detrás de Yolanda Díaz (92,5%) y por delante de Irene Montero (89,6%), Alberto Garzón (75,1%), Ione Belarra (72,8%) y Mónica García (58,8%). El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que suena entre los posibles candidatos, es conocido por un 35,8% de los entrevistados. Emilio Delgado, de Más Madrid, por un 32,9%.

El más valorado es Rufián, del que un 44,9% —de quienes lo conocen— tiene una valoración “buena” o muy buena”, por delante de Emilio Delgado (43,6%). Bustinduy cosecha un 36,4% de valoraciones favorables; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de los Comunes, un 34,7%; la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid, un 30,5%. Las dos últimas son Belarra (20,2%) y Montero (19,6%), de Podemos.

Sí a la unidad

Aunque el debate sobre el futuro de la izquierda no ha provocado movilización electoral —Sumar y Podemos caen en estimación de voto en el barómetro general de 40dB., publicado este mismo miércoles—, hay algo que sí ha suscitado: repercusión. Un 81,1% de los votantes de partidos a la izquierda del PSOE han oído hablar del tema. Eso sí, las expectativas de que desemboque en una candidatura unitaria amplia son comedidas. Entre los votantes de los partidos de este espacio —todo los que integran Sumar y también Podemos, ERC, Bild y BNG—, solo un 41,1% lo ven probable. Los que más cerca lo ven son los de Podemos (48,9%); los que menos, los de Bildu (33,3%) y el BNG (26,9%).

Que la vean difícil no significa que no la deseen. Un 43,4% de los votantes a la izquierda del PSOE responden “sí, claramente” cuando se les pregunta si quieren una candidatura unitaria amplia; un 32,1% contestan “sí, con matices”. Los más favorables son los votantes de Sumar, con un 81,5% en uno de los dos síes, seguidos de los de Podemos (77,4%), Bildu (71,9%), ERC (71,6%) y el BNG (71,1%).

En los electorados de todos los partidos de la izquierda alternativa, de ámbito estatal o nacionalistas, es mayoritario el deseo de que la formación a la que prevén dar su apoyo en las generales se integre en una candidatura unitaria amplia. Quienes más lo desean son los que tienen intención de votar a ERC (79,8%). En el partido morado, que rechaza la coalición de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes, el porcentaje de votantes potenciales que desean la entrada en un frente amplio —no se especifica en la pregunta que sea ese— es del 79,3%. Quienes menos lo desean son los de Bildu (64,4%).

La inclusión de partidos nacionalistas en esta hipotética candidatura de unidad suscita recelos en los electorados de Sumar y Podemos. Por ejemplo, quienes prevén votar a estas dos fuerzas y quieren que se agreguen al frente amplio Bildu y el BNG no llegan al 50%. Un dato más: el 60,5% de los votantes de ERC creen que los Comunes deberían formar parte de una hipotética alianza.

El 58,6% de los votantes de este espacio político se muestran de acuerdo con la idea de que hay que priorizar la obtención de escaños, aunque implique renunciar a las marcas propias. Los que están más de acuerdo son los votantes de Podemos (63,8%), por delante de los de Sumar (63,5%), Bildu (63,1%), ERC (51,2%) y el BNG (49,6%).

La encuesta muestra una mayor probabilidad de los votantes de izquierdas de repetir su apoyo a este espacio político en caso de que haya una candidatura unitaria amplia con una única marca estatal. Si se diera esa circunstancia, crecerían también las opciones de captar voto entre potenciales votantes socialistas, indecisos y abstencionistas. Ello es coherente con una opinión extendida tanto a la izquierda del PSOE (70,4%) como en el propio partido de Pedro Sánchez (68,1%): que una candidatura unitaria amplia incrementaría las opciones de reeditar un gobierno progresista.