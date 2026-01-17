Irene Montero replica a Maíllo que lo que “fragmenta” es lograr votos para “regalárselos” al PSOE

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha respondido este sábado en Zaragoza a la propuesta lanzada por el líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, para que el espacio a la izquierda del PSOE supere la marca Sumar, y ha dicho que lo que “fragmenta” a “la gente de izquierdas” es pedirle el voto “para luego regalárselo al Partido Socialista”. IU ha debatido durante cuatro horas, y luego lo ha aprobado sin problemas, un informe político con el que la formación propone armar un proyecto que vuelva a ilusionar al electorado y da muestras de querer liderar un proceso de reconstrucción de la izquierda de cara al inicio de un año con tres comicios autonómicos.

Irene Montero ha criticado al Ejecutivo central en un acto en Zaragoza junto a la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra. “Todo el mundo sabe cuál es la opinión que tiene Podemos de este Gobierno y de los partidos que lo integran”, ha dicho, reivindicando la trayectoria de los morados. “Vamos a trabajar con mucha honestidad haciendo lo que mejor sabemos hacer, con más o menos fuerza, que es que ocurran las cosas justas que tienen que pasar, aunque paguemos un coste político por ello”.

La eurodiputada se ha referido a las elecciones de Aragón —que son el próximo 8 de febrero— y ha invitado a los aragoneses a que voten al PSOE si lo que quieren es “una fuerza política que meta la cabeza debajo de la tierra como una avestruz mientras Trump impone el terror en todo el mundo y mientras el PP lo privatiza todo”. Para los que prefieran “servicios públicos”, “más políticas feministas” y “parar a la extrema derecha”, ha dicho, tienen como opción política a Podemos.

Estas declaraciones suceden el mismo día en que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha presidido desde la sede de esa organización en Sevilla una reunión telemática que tenía como objetivo la aprobación de un documento para seguir “explorando” las posibilidades de acuerdo en la izquierda para dejar atrás el proyecto de Sumar y lograr la movilización de un electorado desanimado. Maíllo ha insistido a primera hora de esta mañana en su intención de “convocar la esperanza” de los ciudadanos y construir un “proyecto movilizador” que recoja nuevos apoyos y frene la caída de la marca ante un intenso periodo electoral.

IU lleva semanas manteniendo contactos con el resto de las principales organizaciones a la izquierda del PSOE, a excepción de Podemos que no ha querido sumarse, con el fin de crear una coalición para las próximas elecciones generales. Fuentes de la formación explican que en la reunión telemática de este sábado han intervenido todas las voces que tenían algo que aportar a este borrador de informe y algunos han manifestado su sorpresa pero por el eco y algunos enfoques que ha tenido esta cuestión que “ya era conocida y estaba desarrollada en intervenciones públicas” de personas del partido.

Hace ya unas semanas, IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar anunciaron la puesta en marcha de un grupo de trabajo para relanzar su alianza y terminar con las fricciones internas.