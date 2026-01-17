La izquierda toma posiciones para armar la candidatura alternativa al PSOE en las generales

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo interviene durante la rueda de prensa. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar varias cuestiones de actualidad. 12 ENERO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 12/01/2026

La precampaña para las generales está en marcha. Con el inicio del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reactivado su agenda no solo en el ámbito internacional —con un Trump desatado tras su intervención en Venezuela o las amenazas a Groenlandia—, sino también lanzando el nuevo modelo de financiación autonómica o medidas en materia de vivienda. Tras el arranque del ciclo electoral en Extremadura, en 2026 se celebrarán comicios autonómicos en Aragón, Castilla y León y Andalucía y flota en el ambiente la incertidumbre sobre las generales, a pesar de la insistencia de Sánchez en que agotará la legislatura. En este contexto, los partidos a la izquierda del PSOE empiezan a tomar posiciones; de forma muy significativa IU, que da muestras de que quiere liderar el proceso de reconstrucción del espacio. En el informe político que debate este sábado la dirección del partido, su coordinador federal, Antonio Maíllo, llama a superar Sumar porque considera que se trata de un proyecto fallido.

Maíllo da por amortizada la experiencia actual y calienta un debate que ya es irreversible en la izquierda. “Tal y como lo conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un Gobierno de PP y de Vox”, critica.

IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar —los cuatro partidos con presencia en el Gobierno—, llevan meses trabajando de manera discreta para lanzar una propuesta hacia finales de febrero que pueda convertirse en alternativa electoral e incluso vaya más allá de los comicios previstos en 2027. El camino se proyecta largo, porque la aspiración es incluir en la alianza a los partidos que hoy forman parte del grupo parlamentario del Congreso e incluso abrirse a nuevos sujetos, sin excluir a Podemos, aunque nadie los espera (para las autonómicas de Aragón no ha habido acuerdo). Pero todo puede concluir de forma abrupta si se produce un adelanto electoral que precipite los acuerdos como ocurrió ante los comicios de 2023. El tiempo, en todo caso, apremia.

Bajo esta premisa, el documento interno de Izquierda Unida aboga por agrupar a las organizaciones en torno a un “proceso político movilizador” y establece una hoja de ruta con hasta seis puntos para materializarlo, reabriendo el debate sobre el cambio de la marca y la necesidad de diferenciarse del PSOE en el Gobierno.

El coordinador de IU se refiere así a construir un proyecto que implique al conjunto de partidos, “sobre la base de un acuerdo programático, bajo el paraguas de un nombre diferente a la de las organizaciones, para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte [Movimiento Sumar se mezcla ahora con la coalición Sumar, un asunto que ha molestado especialmente a IU]”. En esa línea, plantea trabajar para la puesta en marcha de un programa común que sea “compatible con la autonomía y soberanía” de cada organización, así como establecer un calendario conjunto que incluya la conformación de candidaturas para las próximas generales.

Ante la fragilidad actual del Ejecutivo, sin mayoría en el Congreso y el desgaste sufrido por los escándalos de corrupción y acoso sexual que cercan al PSOE, Maíllo plantea “intensificar la coordinación en el seno del Gobierno para marcar posición política propia, como en el caso de las guerras, la OTAN o la vivienda”, una tarea —la de dirección— que recae sobre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En el último punto, propone aumentar la coordinación de los trabajos de la coalición con los territorios, en un ciclo de elecciones autonómicas en el que “todos los recursos son imprescindibles para movilizar hasta el último voto de izquierdas”, reconoce ante la previsible abstención de un electorado progresista desencantado. El líder de IU se pondrá a prueba en las urnas en mayo o junio, cuando será candidato en Andalucía de la coalición a la izquierda del PSOE, al margen de Podemos y Adelante Andalucía.

El “envoltorio” no es lo importante

Frente a la polémica suscitada por el documento, la ministra de Sanidad, Mónica García, salió este viernes en defensa del espacio político y aseguró que “nunca los partidos han estado tan coordinados como ahora”, en una relación que definió como “fraterna”. “Al votante progresista le podemos asegurar que nos pondremos de acuerdo porque ya lo estamos. Elegiremos el envoltorio que tengamos que elegir. Pero pueden estar tranquilos y seguros”, dijo la dirigente de Más Madrid en La Sexta sobre la marca.

“Un cambio de nombre no va a modificar las cosas. Ese es un debate pobre, se trata más de qué y cómo seamos capaces de construir un proceso para las generales y que vaya más allá”, defiende Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar. El partido de los afines a Díaz cree que buena parte de la reflexión expuesta en el documento es compartida por las cuatro organizaciones involucradas.

“Esa discusión se dará, también la de los liderazgos, pero lo primero era generar una base sólida de entendimiento”, sostiene la diputada y codirigente de los Comunes, Candela López. Será en las próximas semanas, hacia finales de febrero, cuando se anuncien los tiempos del proceso, que tendrá esa última fase para definir los referentes del espacio.

Frente a PP, PSOE, Vox e incluso Podemos (que ha mostrado su voluntad por lanzar a la exministra Irene Montero como candidata a la presidencia), los partidos de Sumar no tienen aún un aspirante elegido y la vicepresidenta Díaz aún no ha anunciado su decisión al respecto. La batalla para conformar las listas también será compleja, porque las encuestas sitúan al espacio sin los de Ione Belarra por debajo del resultado de 2023 (más de seis puntos menos según el último barómetro de 40dB.), en parte por la división del espacio, pero también por las dificultades del socio minoritario de la coalición para sacar cabeza en un Ejecutivo sin Presupuestos.

En los Comunes subrayan que el esfuerzo de estos meses ha mejorado las dinámicas de trabajo compartido, un diagnóstico que también trasladan desde Más Madrid. “La coalición se creó de forma apresurada, sin las bases asentadas para funcionar de manera ordenada”, señala López. El paso atrás de Díaz después del fiasco de las europeas de 2024 provocó que el resto de partidos exigieran elevar su peso político en el grupo y una toma de decisiones “más horizontal”. “Ahora hay una mayor participación de las organizaciones”, conceden en la formación de Mónica García.