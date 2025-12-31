Ir al contenido
_
_
_
_
España
ELECCIONES

La frustración del acuerdo con Podemos en Aragón allana el camino al proyecto entre IU, Comunes, Más Madrid y Sumar

Un grupo de trabajo perfila la propuesta aún a debate con la intención de lanzarla entre enero y febrero

Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las organizaciones de la llamada izquierda transformadora llevan meses hablando sobre el próximo ciclo electoral, pero el intento frustrado de un pacto en Aragón entre Podemos e Izquierda Unida ha allanado el camino y sirve de acicate para el proceso de unidad entre IU, Comunes, Más Madrid (MM) y Movimiento Sumar, los partidos con presencia en el Gobierno. Varias fuentes trasladan que aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, la intención es lanzar entre finales de enero y principios de febrero una propuesta conjunta que servirá de punto de partida para abrir el diálogo a otras formaciones y definir el proyecto, su programa, el calendario, los liderazgos y su sistema de elección, que será lo último.

En una entrevista a Europa Press publicada el domingo, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apostaba por iniciar en el primer mes de 2026 esa “nueva propuesta de frente amplio” que partirá del “espacio político actual que soporta parte del Gobierno” de coalición. Un proyecto que “renueve el contrato social” que tiene con su electorado y “con el espacio de la izquierda alternativa” y “supere experiencias pasadas”.

El objetivo no es reciente. Antes del parón del verano, la salida al Grupo Mixto de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, disparó todas las alarmas. En plena crisis del PSOE por la entrada en prisión de su hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, implicado en el amaño de contratos de obra pública, acrecentó el temor a que hubiera en el grupo parlamentario un efecto contagio y otros diputados decidieran abandonar el barco en un momento particularmente delicado. Los partidos iniciaron entonces una serie de reuniones —conjuntas y por separado—, para reflexionar sobre el futuro del espacio y su papel en ese nuevo sujeto político. Los ministros de Sumar en el Gobierno y dirigentes de los partidos sentados en el Consejo de Ministros se vieron en un par de ocasiones y decidieron delegar en un grupo más reducido los trabajos para avanzar en la propuesta concreta. En este comité participan la responsable de relaciones políticas y confluencia de IU, Amanda Meyer; el de análisis político y programa de Más Madrid, Héctor Tejero; y las coordinadoras generales de Comunes y Movimiento Sumar, Candela López y Lara Hernández.

Desde Más Madrid confirman los contactos, pero aseguran que el pacto aún no está “maduro”, algo que con otras palabras también reconocen en Izquierda Unida. “Desde antes del verano, los partidos que estamos en el Gobierno hemos creado una serie de espacios de debate y coordinación con dos objetivos. El primero, mejorar el flujo de información y avanzar hacia un espacio donde las decisiones se tomen de forma más democrática. El segundo, debatir y explorar vías de entendimiento para un posible nuevo acuerdo electoral. Esto ha generado una dinámica de trabajo constante y cercana, con encuentros y desencuentros”, afirman fuentes de Más Madrid.

Dentro de la formación que codirige la ministra de Sanidad, Mónica García, hay voces discrepantes con esta línea, como la del portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, que en uno de sus últimos pronunciamientos en redes sociales criticaba la deriva unitaria y respaldaba la decisión de Chunta Aragonesista de ir por separado a las autonómicas, a pesar de haber formado parte de la coalición Sumar en las generales y contar hasta ahora con un diputado en el Congreso. “Me parece bastante lógico que una fuerza como la Chunta, con casi 40 años de vida uniendo a la sociedad progresista Aragonesa, con cientos de concejales, decenas de alcaldes, diputados, etc…ejerza su derecho a existir en Aragón. A lo mejor la sensatez no es disolver todo lo que viene funcionando razonablemente bien para montar otra cosa que ya veremos a ver... Quizás lo nuevo, y lo sensato, sería empezar a respetar y a impulsar aquello que ya existe y funciona en cada lugar antes de romperlo o arrinconarlo. Y hacer que dure, y darle espacio…“, advirtió el lunes.

Precisamente, las negociaciones del espacio para los comicios del 8 de febrero, en los que finalmente habrá tres papeletas a la izquierda del PSOE (CHA, Podemos-Alianza Verde e IU-Movimiento Sumar), han despejado dudas sobre la estrategia de cada partido en este nuevo ciclo. La formación de Belarra exploró un acuerdo con IU hasta el último minuto, pero Podemos quería encabezar la candidatura, algo sobre lo que Izquierda Unida no estaba dispuesta a ceder. El desencuentro afecta también a cualquier negociación en Castilla y León, donde además IU ya había alcanzado un preacuerdo para ir con Movimiento Sumar y el Partido Verde (antiguo Equo), ambos irrelevantes en la comunidad. La ratificación se pospuso tras el buen resultado de Unidas por Extremadura (que pasó de cuatro a siete diputados el pasado día 21) para dar oportunidad a las conversaciones con Podemos. Ese escenario se ha alejado mucho ahora y más teniendo en cuenta que la siguiente cita electoral es Andalucía, donde Maíllo será el cabeza de lista de la coalición de izquierdas en una tierra en la que su partido siempre ha sido la organización hegemónica del espacio político. Esos hipotéticos acuerdos dejarían un Podemos subordinado a IU, lo que choca con sus aspiraciones de cara a las generales, con una apuesta cerrada por la exministra Irene Montero como candidata a la presidencia del Gobierno.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paula Chouza
Paula Chouza
Paula Chouza - twitter
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La izquierda naufraga en su intento de unidad en Aragón y se dividirá en tres candidaturas

Paula Chouza | Madrid

Unidas por Extremadura se reivindica como la “esperanza” para la izquierda con tres escaños más

Paula Chouza | Mérida

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
  3. Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
  4. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  5. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_