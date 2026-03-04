Se mantiene el dispositivo de búsqueda de la joven desaparecida tras el desplome de una pasarela sobre acantilados en Santander

El dispositivo de búsqueda de la joven de 20 años que se encuentra aún desaparecida tras el desplome este martes de una pasarela peatonal en la costa de El Bocal, en Santander, continúa. Se trata de E.S.P., de 20 años y vecina de Guadalajara, que se encontraba de excursión junto a otros seis compañeros del centro de Formación profesional La Granja de Heras, en el municipio de Medio Cudeyo, cuando una pasarela de madera ubicada entre acantilados y a varios metros de altura sobre el mar se ha venido abajo con ellos encima. Las autoridades confirmaban a última hora de la tarde del martes que se había recuperado el quinto cuerpo sin vida de los estudiantes, todos entre 19 y 22 años. Además, otra joven, A.R.V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava), permanece ingresada en la UCI del Hospital de Valdecilla, donde se encuentra estable a pesar de la gravedad de los traumatismos sufridos.

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno de Cantabria, previa autorización judicial, los fallecidos son cuatro chicas ―E.H.A., de 19 años y vecina de Barakaldo; L.V.A., de 20 años y vecina de Almería; C.L.G., de 19 años y vecina de Barakaldo; y L.S.C, de 22 años y vecina de Igollo de Camargo― y un chico ―X.B.M., de 21 años y vecino de Balmaseda―. Los familiares de las víctimas se encuentran ya en Santander, donde están recibiendo atención de los equipos psicosociales.

A pesar de la oscuridad, los equipos estuvieron desplegados hasta la medianoche de este martes en búsqueda de la desaparecida. Esta mañana, a las 8.00, se ha reactivado el dispositivo, al que se han sumado agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, desplazados desde Guadalajara, con un dron submarino. Desde ayer están en el terreno medios marítimos, el Salvamar Deneb y el buque SAR Gavia, y medios aéreos, el helicóptero Helimer 206, además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil y la DR SOS Cantabria. También participan los drones de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y bomberos del Ayuntamiento de Santander. Salvamento Marítimo ha hecho un llamado a los barcos pesqueros que se encuentran en la zona para que informen sobre cualquier posible avistamiento.

El delegado del Gobierno en Guadalajara, José Pablo Sabrido, ha explicado que los padres de la joven desaparecida fueron informados la pasada noche de los hechos y ya se encuentran en Santander y siendo atendidos por el Gobierno cántabro. “Están poniendo todos los recursos que están en Santander al alcance de poder localizar el cuerpo de la joven”, ha afirmado, aunque ha señalado que “las expectativas no son buenas”.

El CIFP La Granja de Heras ha amanecido este miércoles consternado. Equipos de psicólogos de la Cruz Roja y del Colegio de Psicólogos de Cantabria se encuentran atendiendo a profesores y alumnos, según fuentes de la Consejería de Educación, que confirma, además, que la jornada lectiva se está desarrollando con normalidad. El consejero, Sergio Silva, ha visitado el CIFP a mediodía para asistir al minuto de silencio convocado por el centro, que cuenta con cerca de medio millar de alumnos, muchos de ellos de otras comunidades autónomas, formándose en las ramas de agricultura, ganadería y sector forestal.

“Hoy es un día profundamente triste para toda la comunidad educativa del CIFP La Granja y de Cantabria. No hay palabras que puedan expresar el dolor que sentimos. Queremos trasladar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía a las familias, a los compañeros y a todas las personas que están atravesando estos momentos tan duros. Estamos a vuestra disposición para acompañaros y sostenernos unidos como la gran familia que somos”, ha publicado el centro en su página web.

Decenas de personas han participado este miércoles en un minuto de silencio por las víctimas del accidente. Al acto ha asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y varios consejeros. Lo mimso ha ocurrido en la playa El Bocal, donde se ha personado la alcaldesa, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. “Seguimos con la esperanza de recuperar a la única víctima que queda, para que podamos salvar este primer escenario tan doloroso para las familias”, ha subrayado la alcaldesa. El gobierno municipal ha decretado dos jornadas de luto por el accidente.

Las autoridades aún ven “muy arriesgado” emitir juicios sobre lo que ha podido suceder. El Tribunal de Instancia de Santander en funciones de guardia ha incoado diligencias por el suceso una vez la Policía Nacional les ha comunicado los hechos. La jueza ya ha emitido la orden para que los cuerpos de los fallecidos sean entregados a sus familias.