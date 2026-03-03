Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

El periodista gallego Fernando Ónega, referente de la crónica política española del último medio siglo, ha fallecido este martes a los 78 años. Autor de diversos libros como El termómetro de la vida, Puedo prometer y prometo, Juan Carlos I y Qué nos ha pasado, España, Ónega nació en Mosteiro (Pol, Lugo), el 15 de junio de 1947. Deja tres hijos, dos de las cuales, Cristina y Sonsoles, son también periodistas. Referente de la crónica política durante los años de la Transición, fue autor de gran parte de los discursos de Adolfo Suárez. El último medio que fundó, 65ymás.com, ha informado de que la capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Su carrera periodística comenzó en El Progreso de Lugo, donde ya firmaba siendo adolescente una página semanal tras una primera vocación seminarista. Pero fue en Madrid donde despuntó como cronista político y llegó a la dirección de prensa de la presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez. Llegó a la capital a mediados de la década de los años 60 del pasado siglo para estudiar Ciencias Políticas, carrera que compaginó con los estudios de periodismo. Y acabó conociendo de primera mano los acontecimientos de la Transición y a dos de sus personajes clave, Suárez y el rey Juan Carlos I. Sobre ambos dejó retazos de aquel tiempo en su crónica novelada Puedo Prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, publicada en la editorial Plaza y Janés en 2013. El título hacía mención al célebre discurso que Ónega concibió para Suárez y marcó uno de los hitos de la Transición.

Ónega formo parte de los pioneros del comentario político en la tertulia radiofónica de la Cadena Ser del programa Hora 25. En la Ser dirigió también sus servicios informativos, puesto que años después también ejerció en la Cadena Cope tras un periodo como director del diario Ya. La radio fue un medio donde su huella dejó voz durante décadas, además de su presencia en televisión, donde presentó espacios informativos en canales como Telecinco y Antena 3, además de participar en diversas tertulias de opinión. Su versatilidad en puestos de liderazgo de equipos quedó también patente con la dirección general de Onda Cero, donde colaboró tanto con Luis del Olmo como con Carlos Herrera cuando ambos estuvieron al frente de las mañanas de la cadena de Atresmedia, además de ejercer posteriormente comentarios en los programas Más de uno y La brújula. Su voz dejó de estar presente en las ondas por voluntad propia desde septiembre de 2022.

Recientemente contó que su “estreno radiofónico auténtico” tuvo lugar durante la cobertura del golpe de Estado del 23-F, cuando ejercía como director de los servicios informativos de la Ser y la Cadena de emisoras mantuvo la retransmisión de la asonada en directo. Así lo recordó en el podcast Maestros del periodismo, publicado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Su último reconocimiento se conoció precisamente este lunes, cuando fue distinguido con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento en su 39.ª edición por su artículo Salvar las instituciones, publicado el 23 de mayo de 2025 en La Vanguardia, diario en el que ha compaginado sus últimas colaboraciones con las de La Voz de Galicia.

Curtido desde adolescente en el oficio en medios de su Galicia natal —“periodista y gallego”, no sé en qué orden, solía definirse a sí mismo—, participó en otros proyectos de prensa escrita más allá de la dirección del diario Ya como la fundación de El Confidencial y la agencia Off the record (OTR Press). Desde 2019 ejercía la presidencia del diario dedicado a las personas mayores 65ymás.com. Y en 2020 recibió por su trayectoria su tercer premio Ondas, organizado por el Grupo Prisa (editor de EL PAÍS). Muchos otros galardones recibió en vida, como el Premio Godó (del grupo editor del diario La Vanguardia) y diversos Micrófonos y Antenas de oro, así como el Premio APM de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid de la que fue miembro. “Niño de aldea, de padres agricultores”, reconocimientos de su tierra como la Medalla Castelao, que concede la Xunta de Galicia, o el nombramiento de Hijo Predilecto de Pol fueron en cambio los reconocimientos de los que más presumió en vida.