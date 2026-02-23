PP y Vox acuerdan resetear la negociación en Extremadura y Aragón para superar el bloqueo

El PP y Vox han acordado resetear sus negociaciones para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón (aunque esta última está aún en sus inicios) y aparcar la exigencia del partido ultra de entrar a formar parte de los respectivos gobiernos autonómicos hasta que haya un acuerdo de contenidos. Así lo han anunciado este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha dicho que propondría al PP un “nuevo marco negociador” para superar “el clima de desconfianza” que ha empantanado las negociaciones en Extremadura. Además de reiniciar las conversaciones, Génova da un golpe de mano y participará en las negociación, lo que implica un giro en la posición de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, que hasta ahora dejaba manos libres a sus barones.

La puesta del contador a cero es fruto de un acuerdo entre las direcciones nacionales del PP y Vox, que han mantenido contactos en privado antes del anuncio público que han hecho ambos partidos este lunes. Por parte del PP ha sido la vicesecretaria Cuca Gamarra la encargada de anunciar hoy en rueda de prensa que, a partir de ahora, “la dirección nacional del PP participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón”. Esa decisión implica un giro de Feijóo, que hasta ahora se había resistido a intervenir pese a la presión interna para que lo hiciera. Y según el PP, lo ha provocado la amenaza de Santiago Abascal de una repetición electoral en Extremadura. Esa posibilidad, que el líder de Vox sugirió la semana pasada en el Congreso, encendió las alarmas en el gabinete del líder popular, pero Feijóo también estaba recibiendo mucha la presión interna para implicarse.

Según ha explicado Gamarra, la cúpula participará en la negociación para “facilitar los acuerdos” y porque no va a “permanecer impasible ante la posibilidad de repeticiones electorales”. Además, Génova quiere “garantizar” que los pactos “se ajusten a las posiciones nacionales” del PP y “velar porque exista una coherencia en los distintos acuerdos”.

El PP elegirá a uno o varios negociadores que se sentarán a la mesa por parte de Génova con el PP de Extremadura y de Aragón y Vox. La dirección popular sostiene que su labor es de “acompañamiento” de su partido en ambas comunidades autónomas. En principio, se constituirán dos mesas de negociación, una para la investidura de María Guardiola y otra diferente para la de Jorge Azcón, pero el PP llevará una misma posición y Génova está preparando una “guía de principios rectores de relación con otros partidos”, según fuentes del PP.

La cúpula popular sostiene que sus barones están de acuerdo con que Génova participe en la negociación y que por supuesto estos han estado al corriente de la decisión, aunque no aclara de quién partió la iniciativa. Las negociaciones, como contó EL PAÍS, han desatado la tensión entre Génova y el PP de Extremadura, donde creen que la cúpula debe dejar de lanzar recados a sus barones y arremangarse para sacar adelante el acuerdo con Vox.

El secretario general de Vox ha explicado hoy por su parte que el partido quiere centrarse ahora en pactar “un acuerdo detallado de medidas concretas” con “cesiones de ambas partes que sean claras y conocidas por todos los españoles”, incluso levantando actas de las reuniones, y que incluya “garantías de que lo que se ha acordado se cumple”. Para una segunda fase, ha añadido, quedaría el reparto de consejerías y altos cargos al que Vox no renuncia, según fuentes del partido. Garriga ha justificado este cambio de táctica alegando que la negociación ha provocado “mucho nerviosismo” e intentos por torpedearla por parte de medios de comunicación y políticos “no solo del PP, sino de Vox”, ha apostillado.

El nuevo marco negociador supone, según fuentes de Vox, poner el marcador a cero y es un reconocimiento implícito de que la estrategia seguida hasta ahora, con la exigencia pública de una vicepresidencia y varias consejerías, ha sido un error y podría perjudicar la imagen del partido en un ciclo electoral que tiene el 15 de marzo en Castilla y León su próxima escala. Al mismo tiempo, supone volver a iniciar el proceso negociador desde el principio apenas a una semana de que se celebre la primera votación de investidura de la extremeña María Guardiola. Aunque está previsto que las negociaciones se reinicien esta misma semana, Garriga ha subrayado que, si no hay un giro importante por parte del PP, sus diputados votarán no a la candidata cuando se someta a la primera votación, previsiblemente el 3 de marzo.

En Arévalo (Ávila), donde participa en la precampaña de las elecciones autonómicas, el líder del partido, Santiago Abascal, ha subrayado que su partido “no va a hablar de nada más hasta que no haya un programa de gobierno claro con plazos y garantías de cumplimiento”. Tras semanas en las que se ha especulado sobre las consejerías que exigía Vox en Extremadura, ha asegurado que, a partir de ahora, “cualquier noticia sobre cargos o puestos que ha pedido Vox es falsa”. Aunque ha reconocido que “nadie quiere una repetición electoral”, ha añadido que la única opción que no contempla es defraudar a sus electores; es decir, apoyar al PP si este no acepta un cambio de rumbo de sus políticas.