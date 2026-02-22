Los pactos tensionan la relación de Génova y el PP de Extremadura: “El recado a Guardiola no sentó nada bien”

María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, que analiza los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura. Foto de Jaime Villanueva FOTO: Jaime Villanueva

La negociación con Vox ha vuelto a convertirse en un foco de tensión interna dentro del PP. El último episodio se dirime en Extremadura, donde han saltado chispas entre Génova y el PP extremeño por el enconamiento de las conversaciones para la investidura de María Guardiola. La dirección nacional apercibió en público a su baronesa después de que esta concediera una entrevista en el digital Okdiario para reconducir puentes con los ultras en la que llegó a decir que el feminismo en el que ella cree “es el feminismo que defiende Vox”. “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”, replicó a Guardiola esta semana la vicesecretaria Carmen Fúnez en un mensaje que cayó como un jarro de agua fría en el PP extremeño. “Ese recado de Génova no sentó nada bien”, admite un dirigente del territorio, que como otros se queja de que la cúpula, más allá de lanzar avisos, no echa una mano a sus barones para reconducir la relación con Vox.

El último capítulo en Extremadura ha reabierto viejas heridas entre la dirección nacional y los barones autonómicos. La situación recuerda peligrosamente al escenario de 2023, cuando los acuerdos territoriales con el partido de Santiago Abascal acabaron condicionando la campaña de las elecciones generales. En ese contexto, crece la presión interna para que Alberto Núñez Feijóo intervenga y asuma una negociación nacional con Vox sobre los pactos autonómicos. No solo está en el aire la investidura de María Guardiola, que fue a elecciones el pasado 21 de diciembre, sino también la del aragonés Jorge Azcón, que se examinó el 8 de febrero y tampoco ha presentado avances.

La situación en Extremadura es la más compleja y tanto el PP extremeño como Génova dan por hecho que la primera investidura de Guardiola, el próximo 3 de marzo, será fallida. La primera se da por descontada, porque además cae en plena campaña de Castilla y León, pero la pregunta es si Vox ha decidido dejarla caer definitivamente. Esta semana, Abascal ha advertido al PP de que “todo es posible”, incluida una repetición electoral, y ha insinuado que el escollo es la presidenta extremeña. “Las elecciones se convocaron para deshacerse de Vox, y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes”, avisó. “Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte”. añadió.

El temor que recorre el PP extremeño es que los de Abascal quieran dejar caer solo a Guardiola, y pacten en el resto de territorios con el PP. “Ella es víctima de su pecado original: la rueda de prensa de 2023 cuando llamó a Vox racista y homófobo... aquello le pesa como una losa”, rememora un dirigente. “Y ahora se va a Okdiario y hace esa humillación que le pedía Vox. Y lo que recibe es esa amonestación de Génova que resuena en medio mundo”, describe. Otros dirigentes defienden que la extremeña tiene “un estilo propio muy marcado que tiene todo el derecho a tener, ya que ha tenido un mejor resultado que muchos señores muy solventes y muy serios”, en referencia al 43% de los votos que logró en las pasadas elecciones. “A Guardiola los de Vox van a aplicarle su propio modelo, el problema es que en campaña se cruzó la línea roja por ambas partes”, opina por su parte un presidente autonómico del PP.

Más allá del estilo personal de la presidenta extremeña, en el partido se teoriza también que Vox puede querer utilizarla como cabeza de turco. “Vox no quiere pactar con el PP, pero tampoco puede ser el responsable de bloquear cuatro Gobiernos autonómicos. Entonces, ¿cuál es el Gobierno que tienen más fácil dejar caer? Extremadura, porque pueden vender que ella es una roja que no quiere pactar", razona un dirigente autonómico. “Ellos no le tienen miedo a una repetición electoral, y Extremadura en unas generales solo les da dos diputados”.

En este escenario, las riñas de Génova a Guardiola se han percibido en el PP extremeño como “injustas”. En el partido recuerdan que ya hubo marejada interna cuando Feijóo, en plena campaña, dijo que ella no iba a sacar mayoría absoluta. “Ella ahora no es culpable de que los de Vox no quieran pactar. Es una tía que ha sido leal, lo de convocar las elecciones no ha salido bien, pero es una responsabilidad compartida, es innecesario ese recado”, se queja una fuente del PP extremeño. “La gente cree que lo que tiene que hacer Génova es echar una mano. Tanto Guardiola como Azcón adelantaron las elecciones con el aval de Génova”.

En la dirección nacional creen en cambio que Guardiola no ha llevado bien las negociaciones porque ha entrado demasiado al choque público con Vox, y de ahí el apercibimiento. “Se le ha pedido que se retire a los cuarteles de invierno, que desaparezca y que negociemos en silencio”, resume un miembro de la cúpula. No solo en los territorios, también en la dirección se va abriendo la paso la idea de que, tarde o temprano, Génova tendrá que intervenir, porque “cuando se atasca una negociación hace falta un casco azul”. El núcleo duro sopesa una llamada de Feijóo a Abascal para desenredar el nudo. El líder del PP, consciente de que los pactos han vuelto a descontrolarse, mide sus pasos y ha impuesto dentro y fuera que los próximos movimientos, sean cuales sean, se hagan en secreto.