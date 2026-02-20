El CIS prevé un empate técnico entre el PP y el PSOE en Castilla y León

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prevé una victoria del PP en las elecciones en Castilla y León, que podría obtener un 33,4% del voto, dos puntos más que en las elecciones de 2023 y conseguir entre 28 y 38 escaños, según el barómetro preelectoral publicado este viernes. El PSOE quedaría en segunda posición, pero podría empatar con los populares, con un 32,3% de los votos, lo que puede suponer que los socialistas consigan entre 26 y 35 procuradores el 15 de marzo. Vox podría caer un punto respecto a los comicios de 2023 y conseguir un 16,1% de los sufragios.

La coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo recibiría el 5,1% de los votos en toda la comunidad, lo que le puede valer hasta cuatro diputados, Unión del Pueblo Leonés podría conseguir el 4,9% de los sufragios (de dos a cuatro produradores), mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! pueden recibir el respaldo del 0,7% de los ciudadanos de Castilla y León, respectivamente, y podrían conseguir un escaño o quedarse fuera del Parlamento. Este barómetro preelectoral se compone de 8.039 entrevistas que se han realizado en 1.086 municipios de todas las provincias de la comunidad entre el 6 y el 13 de febrero.

Castilla y León elegirá el 15 de marzo a los 82 procuradores que conforman las Cortes, uno más que en la anterior convocatoria al haberse incrementado en uno los representantes de la provincia de Segovia. Según el CIS, siete formaciones políticas tendrán representación en el Parlamento regional. El candidato a la Presidencia de la Junta por el PP vuelve a ser Alfonso Fernández Mañueco, que busca repetir al frente del Ejecutivo regional; por el PSOE se presenta el alcalde de Soria, Carlos Martínez; Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, es quien lidera la candidatura de Vox; Miguel Ángel Llamas encabeza la coalición de Podemos y Alianza Verde; Alicia Gallego González, la de Unión del Pueblo Leonés; Ángel Ceña es el candidato de Soria ¡Ya!; Pedro Pascual de Por Ávila.

El 28,1% de los castellanoleoneses prefiere que el popular Alfonso Fernández Mañueco siga al frente de la Junta tras las elecciones. El 22,2% opta por el socialista Carlos Martínez. El candidato de Vox es el elegido por el 10%. Ninguno de estos tres candidatos recibe el aprobado de los ciudadanos. El mejor parado de ellos es Mañueco, que obtiene un 4,6 sobre 10, seguido de Martínez, a quien ponen un 4,43 y Pollán, a quien dan un 3,47. De los principales líderes de los partidos, el que mejor nota recibe es el cabeza de lista de Soria ¡Ya!, que tiene un 5,89. Solo aprueba otro candidato, el de Por Ávila, a quien dan un 5,21.

En los anteriores comicios, celebrados el 13 de febrero de 2022, el PP ganó las elecciones y obtuvo 31 escaños, el 31,43% del voto; en segundo lugar quedó el PSOE, que consiguió 28 procuradores (30,05%); Vox, que pactó con el PP para gobernar la Junta, tuvo 13 asientos (17,64% de los sufragios). Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya! se quedaron con 3 procuradores respectivamente y Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, Ciudadanos y Por Ávila obtuvieron un escaño cada uno.

Además de la intención de voto, el barómetro preelectoral para las elecciones de Castilla y León recoge la opinión de los ciudadanos sobre la situación general de Castilla y León. Hay una mayor parte de los encuestados (43,6%) que asegura que la situación es mala o muy mala y el 42,8% opina que es buena o muy buena. En todo caso, la comunidad está igual que hace cuatro años para el 46,6%, peor para el 31,9% y mucho peor para el 5,5%. El 14% de los encuestados afirma que Castilla y León ha mejorado en este tiempo.

Para sus ciudadanos, los principales problemas que tiene la comunidad son la despoblación, seguido de la sanidad, el paro, la vivienda y los problemas políticos en general. A este respecto, solo el 2,2% considera que la gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha sido muy buena. El 22,6% afirma que ha hecho una buena gestión frente al 37,5% que indica que su labor al frente de la Junta ha sido regular. El 36,8% de los ciudadanos califica de malo o muy malo el trabajo de Mañueco en el Ejecutivo regional.