Abascal confirma al presidente de las Cortes castellano-leonesas como candidato a presidir la región

El hasta ahora presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, será el candidato de Vox a la presidencia autonómica en las elecciones del próximo 15 de marzo, según ha confirmado el portavoz del partido ultra José Antonio Fuster en rueda de prensa en Madrid, tras la reunión conjunta del Comité de Acción Política y del Comité Ejecutivo Nacional de la formación. La candidatura de Pollán era un secreto a voces, pero el Vox no ha querido oficializarla hasta pasadas las elecciones aragonesas, en el límite del plazo para presentar las listas a las elecciones castellano-leonesas. Este previsto que el propio Santiago Abascal presente esta tarde en un acto en Ávila a todos los cabezas de lista de su partido para el 15-M.

Fuster se ha felicitado del resultado de su formación en las elecciones de Aragón, donde ha doblado su número de escaños, pasando de siete a 14, mientras que el PP ha perdido dos, y, tras recordar que el presidente Jorge Azcón adelantó los comicios para no depender del partido ultra, ha advertido: “Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino”.

La puesta de largo de la candidatura será este lunes por la tarde en Ávila, en un acto con el líder nacional del partido, Santiago Abascal, que detallará las listas de la extrema derecha en la comunidad. Pollán se presentará como cabeza de lista en León en las elecciones del 15 de marzo y cuenta con el perfil institucional de haber dirigido el Parlamento desde que el PP trazó el pacto pionero con la extrema derecha en 2022. El partido ultra estuvo al frente de las consejerías de Agricultura, Cultura e Industria y también presidía la Cámara, lo cual desde que Vox rompió el acuerdo en 2024 les ha traído aprietos en materia de tiempos o procedimientos parlamentarios. Abascal y su Comité Ejecutivo Nacional han apurado los tiempos para informar de su apuesta, el último día del plazo, en esa Ávila donde aspiran a superar al PSOE.

El nombramiento llega semanas después de ratificarse que Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, aspira a un tercer mandato por el PP y rivalizará con el socialista Carlos Martínez, alcalde de Soria. Los demás partidos, autonómicos o provincialistas, también han presentado sus nombres hace semanas. La designación de Pollán zanja semanas de cábalas respecto al número uno del partido ultra, que se ha decantado por un hombre con visibilidad mediática y perfil más sosegado que la otra alternativa que se barajaba, David Hierro, portavoz del grupo parlamentario y que protagoniza unas intervenciones más intensas.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha cargado en redes sociales contra Abascal por la designación de Carlos Pollán como candidato, un puesto que él ostentó en su día: “El candidato lo elegiste (tú o quien elija por ti) hace dos años cuando mandasteis a Montse Lluis y Álvaro Zancajo a hacer un tour por los medios afines para minar la autoridad del representante de Vox en Castilla y León con campañas de desprestigio. Hoy se consuma esa traición”.

El actual presidente de las Cortes cuenta con una valoración general positiva entre sus compañeros de hemiciclo, tanto en la Mesa como en las bancadas, según múltiples fuentes consultadas, aunque estos cuatro años en la presidencia del Parlamento han dejado varias controversias. El leonés dio por aprobada una moción del PP para elegir a los jueces del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pese a que tenía más votos en contra (35) que a favor (31) esgrimiendo que era la única propuesta planteada. El candidato de Vox también ha permitido que compañeros de partido suyos llamen al Gobierno “golpistas, dictadura y represión”, en aras de la libertad de expresión, pero cortó el turno a Podemos cuando lo llamaron “profesor de la ideología fascista”.

Pollán también se ha negado a iluminar el edificio con los colores LGTBI el día del Orgullo, como sí se hacía en otras ocasiones; también mandó retirar unas enseñas arcoíris que colgó el PSOE de sus despachos. En cambio, sí consintió una iluminación rojigualda el día de Santiago, patrón de España. Además, el edificio de las Cortes ha acogido varias sesiones de contenido reaccionario o contrario a la Memoria Histórica. El PP ha sufrido con la cesión de la presidencia de las Cortes desde que en 2024 Abascal mandara cortar los lazos autonómicos, quedando Mañueco en minoría y sin el colchón de ese cargo institucional para dilatar algunos tiempos o ralentizar iniciativas contrarias, de ahí que el PP hable de “pinza de Vox y PSOE” a acuerdos parlamentarios derivados de la minoría del partido en la Junta.

El alto cargo se presenta como primero en las listas por León, donde en su día fue presidente del club de balonmano Ademar de León, entidad a la que dejó en graves problemas económicos, época de la cual ha obtenido muchas críticas. Vox aspira a recoger el descontento institucional por la gestión de los incendios, competencia autonómica, en una provincia de pujante leonesismo y donde en 2022 sacaron dos de los 13 escaños repartidos con un 15,38% de los votos.